Androi’in Sonu Geliyor. Fuchsia

Google’ın hakkında hiç konuşmadığı ama geliştirmeye devam ettiği işlem sistemi Fuchsia hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Bu sefer Google yeni işletim sistemi hakkında kendisi konuştu, Bu ilk açıklama olarak tarihe de geçiyor. Android’in sonu geliyor. Google’ın arama motorundan sonraki en önemli başarısı kuşkusuz Android için yatırım yapmış olması. Şimdi yeni bir işletim sistemiyle karşımıza çıkacak. Fuchsia.

Fuchsia hakkında ilk Google açıklaması ne oldu?

İlgili bir Google yetkilisi geliştirme aşamasında olan Fuchsia hakkında ilk kez konuştu.

Yapılan açıklamalar oldukça ilgi ve iddialı. Fuchia sadece Mobil işletim sistemi olmayacak. Bir çok Google cihazına çalışabilecek. Hem bilgisayar hem tablet hem telefon hem tv bir çok cihazda aynı işletim sistemini görebileceğiz.

Ne Android ne ChromeOS

Şirket yetkilisi en net şekilde konuştu. Yeni işletim sistemi Fuchsia ne Android olacak ne de Chrome OS yerine gelecek. Bu bütün cihazları kapsayacak.

Bu nedenle yeni işletim sistemi Hem Androidi hem de Chrome OS ‘ü bitirecek. Android yakın zaman içinde tarih olacak. Yerine yeni işletim sistemi Fuchsia gelecek.