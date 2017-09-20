Android’de Whatsapp Mesajlarını Sessize Alma

Whatsapp hesabınıza gelen bazı mesajlar sizi rahatsız edebilir. Bu mesajlar kimden geliyorsa o hesabı sessize alabilir, kafanızı dinleyebilirsiniz. Peki, Whatsapp’ta mesajları nasıl sessize alırsınız?

Whatsapp mesajlarınızı sessize almak için;

Öncelikle mesajı atan kişinin üzerine basılı tutun. Üst kısımda farklı butonlar karşınıza çıkacak.

Üst kısımda üzerine çizgi çekilmiş bir hoparlör resmi göreceksiniz. Ona tıklayın. Karşınıza ne kadar zaman sessize almak istediğinizi soran bir menü çıkacak.

Ne kadar sessize almak istediğinizi seçin ve onaylayın.

Bu adımların ardından seçtiğiniz süre kadar hesap sessizde kalacaktır. Hesaptan gelen mesajlar size sesli olarak bildirilmeyecek, bildirim ışığınız yanmayacaktır. Sadece Whatsapp simgesinin üzerinde rakamlar göreceksiniz.