Android’de Varsayılan Uygulamaları Nasıl Değiştirirsiniz?

Android cihazlarınızda varsayılan olarak seçtiğiniz uygulamalarınızı nasıl değiştirirsiniz? Bu yazımızda kısaca bundan bahsedeceğiz.
Varsayılan uygulamaları değiştirmek için;
- Önce ayarlara giriyoruz.
- Ayarlardan uygulamalara geçiş yapıyoruz.
- Uygulamalardan hangi uygulamanın artık varsayılan olmasını istemiyorsanız onun içerisine giriyorsunuz.
- Uygulama bilgilerinde varsayılan olarak başlat kısmının altında “varsayılanları temizle” seçeneği var. Ona tıklıyoruz.
Temizle dediğiniz zaman artık uygulama varsayılan olmaktan çıkacaktır.
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