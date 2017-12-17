Android Nasıl Yapılır ?

Android’de Varsayılan Uygulamaları Nasıl Değiştirirsiniz?


2 gün önce
Yazar Tarık
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Android cihazlarınızda varsayılan olarak seçtiğiniz uygulamalarınızı nasıl değiştirirsiniz? Bu yazımızda kısaca bundan bahsedeceğiz.

Varsayılan uygulamaları değiştirmek için;

  • Önce ayarlara giriyoruz.
  • Ayarlardan uygulamalara geçiş yapıyoruz.
  • Uygulamalardan hangi uygulamanın artık varsayılan olmasını istemiyorsanız onun içerisine giriyorsunuz.
  • Uygulama bilgilerinde varsayılan olarak başlat kısmının altında “varsayılanları temizle” seçeneği var. Ona tıklıyoruz.

Temizle dediğiniz zaman artık uygulama varsayılan olmaktan çıkacaktır.

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