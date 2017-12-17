Android’de Varsayılan Uygulamaları Nasıl Değiştirirsiniz?

Android cihazlarınızda varsayılan olarak seçtiğiniz uygulamalarınızı nasıl değiştirirsiniz? Bu yazımızda kısaca bundan bahsedeceğiz.

Varsayılan uygulamaları değiştirmek için;

Önce ayarlara giriyoruz.

Ayarlardan uygulamalara geçiş yapıyoruz.

Uygulamalardan hangi uygulamanın artık varsayılan olmasını istemiyorsanız onun içerisine giriyorsunuz.

Uygulama bilgilerinde varsayılan olarak başlat kısmının altında “varsayılanları temizle” seçeneği var. Ona tıklıyoruz.

Temizle dediğiniz zaman artık uygulama varsayılan olmaktan çıkacaktır.