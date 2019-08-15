Android’de Kayıtlı Wifi Şifrelerini Görme

Android cihanızda bir sürü wifi wifna bağlanmışsınırdır. Pek bunlardan birinin şifresini öğrenmeniz gerekirse ne yapacaksınız? Bunun için iki yöntemden bahsedeceğiz. Bunlardan birisi zor ama gerekli birisi de oldukça basit ama güncel.

Android Q cihazlar

Android’in 10. Sürümüne sahip bir cihazınız varsa kayıtlı bir wifi parolasını anında görmeniz mümkün, bunun için

Ayarlar – Bağlantı ve İnternet – Wifi ve bu aşamadan sonra şifresini bilmek istediğiniz ağı paylaş dedikten sonra başka biriyle ağı paylaşın.

Android Q ve altı cihazlarda eğer cihazınızın kendi üzerindeki arayüz yazılımında bu özellik yoksa yapmanız gerekenler,

Cihaza root atın. Kök erişimi izninizi aldıktan sonra WiFi Password Viewer ve benzeri uygulamaları edinin.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simonedev.wpv

Bu uygulama size bütün wifi şifrelerinizi gösterebilecektir. Buradan hem başkasıyla şifre paylaşabilir hem de kendiniz başka bir yere kaydedebilirsiniz.

Benzer uygulamalar markette oldukça var. Bazen telefonunuzun kendi arayüzü bu şifreleri paylaşmanıza izin veriyor.