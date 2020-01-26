Android TV nedir nasıl kullanılır?

Android TV kısaca akıllı olmayan televizyonları akıllı tv’ye çeviren harika bir cihaz olarak tanımlanabilir. Gelin şimdi detaylara bir bakalım. İçerisinde kendine özgü bir Android sürümü olan genel görünümde telefon arayüzüne benzeyen içerik olarak da standart Android işlevi gören cihazlardır.

Android TV

Günümüzde akıllı televizyonların bazıları Android işletim sistemli piyasaya çıkar. Bunlarda kendiliğinden Android TV iken bazı televizyonlarda bu özellik yoktur. Bu televizyonları akıllı yapmak için ayrıca Android TV satın alınabilir. Bir çok şirket Android açık kaynak kodlu olduğu için kendi Android TV kutusunu piyasaya çıkarıyor.

Android TV hdmi kablosuyla televizyona bağlanır. Televizyon üzerinden görüntülenir. Kablosuz olarak evdeki WiFi ‘a bağlanabilir. Genel olarak özelliklerine ve neler yapabildiklerine bir bakalım.

Android TV ne işe yarıyor?

Android TV ile televizyon üzerinden İnternete girebilirsiniz. Tıpkı telefon üzerindeki Android gibi uygulama yüklenebilir. Hatta oyun bile oynayabilirsiniz. Android TV uyumlu oyunlar televizyon üzerinden oynanabilir.

Çeşitli film uygulamaları, netflix gibi dizi uygulamaları Android TV üzerinden açılabilir film ve dizi izleyebilirsiniz. Bunun yanında telefonunuzu TV ekranına yansıtmak için Android TV kullanılabilir. Android TV ler yerleşik Chromecast ‘a sahip olduğundan telefonunuzu yansıtabilirsiniz.

Satın alırken dikkat

Android TV satın alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan bazıları şunlardır. Ram kapasitesi önemlidir. İşlemcileri önemlidir. Depolama kapasitesine mutlaka bakın.