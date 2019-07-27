Android R Nedir Nasıl Görünecek?

Android’in bir sonraki sürümüne internet üzerinden isim verildi. Bu ismin şimdi kesin olmadığını söyleyelim çünkü Google daha sonradan kullanıcılarını şaşırtmayı seviyor. Ama şimdilik Android 11’e biz Android R diyeceğiz. Peki Android R nasıl görünüyor. Yazımızın devamında galerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Android R’de ne gibi yenilikler var?

Görüntüler bir demo üzerinden sızdı ve herhangi bir tanıtım daha belli olmadı. Bu durumda bu özelliklerin kesin olarak geleceğini söyleyemeyiz.

Tasarım oldukça değişiyor.

Yeni minik araçlar ana ekrana eklenebiliyor.

Yeni bir navigasyon çubuğu bizi bekliyor.

Yeni bir kısa mesaj özelliğinden bahsediliyor.

Android cihazlar kendi aralarında daha özellikli mesajlaşabilecek.

Daha yumuşak geçiş animasyonları.

Hızlı ayarlar menüsü tasarımı değişti.

Uygulama simgelerinde önemli değişiklikler var.

Bakalım bu özelliklerden hangileri Android R’de kullanılacak.

Android R, önümüzdeki sene tanıtılacak. Daha Android Q’nun resmi olarak çıkmadığını hatırlatmak gerekiyor. Hatta bir çok telefon daha Android Pie güncellemesini bile almadı. Güncelleme bekliyor. Android güncellemeleri oldukça yavaş ilerliyor.