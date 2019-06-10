Android Q Ne Zaman Çıkıyor Betaya Kimler Katılıyor

Google, Android için beta sürümlerini yayınlamaya devam ediyor. En son yayınlanan beta sürümü de Android Q Beta 4 sürümü oluyor. Bu sürüme beta programına dahil olanlar ve belirli telefonlar katılabiliyor. Bununla birlikte yazımızda ayrıca Android Q’nun genel manada ne zaman çıkacağını gösterir bir zaman çizelgesi de paylaşacağız.

Android Q Beta 4

Google Android Q Beta 4 yayınladı ama çok fazla yenilik yok. Geliştiriciler için yeni API sürümü yayınlandı ve geliştiricilerin uygulamalarını yeni işletim sistemine uyarlaması talep ediliyor. Karanlık mod, katlanabilir telefon desteği ve akıllı yanıtlar gibi çeşitli yenilikleri uygulama ve oyunlarına uyarlamaları gerekiyor.

Beta 4 programına katılabilecek telefonlar

Google Pixel modellerinin yanı sıra Essential Phone gibi telefonlara doğrudan geliyor ve kolayca bu telefon sahipleri betaya katılabiliyor. Bunun yanında bütün cihazlar listesine buradan bakabilirsiniz. Bağlantıdan ayrıca eğer uygun bir telefonunuz varsa betaya katılmanız mümkün.

Androdi Q ne zaman çıkıyor?

Google’ın yayınladığı görselden anlaşılacağı üzere Android Q 3. çeyrekte yani yaz sonralrı son bahar başları gibi çıkacak. Onun dışında tabloda diğer betalarında Temmuz ve Ağustos aylarında çıkacağını söyleyebiliriz.