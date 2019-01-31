Android Q Hakkında Bilinen Yenilikler

Mayıs ayına az kaldı. Mayıs ayında Google I/O etkinliğinde beklenen en önemli tanıtım Android’in yeni sürümü olan Android 9 yani Q sürümü. Şu an hala geliştirme aşamasında olan bu Android sürümü çok önemli değişikliklerle geliyor. Bu sürüm özellikle kişiselleştirme yönüyle dikkat çekiyor. İşte Android Q ile kullanıcılara sunulacağı düşünülen yeni özellikler;

Karanlık mod

Çoklu görev (detaylanıyor)

Yazı fontlarını değiştirme, renklendirme, eğik yazı, kalın yazı vs.

Bu yeni özellikler zaten benim telefonumda var diyebilirsiniz. Özellikle font değiştirme Samsung ve LG modelleri ve bazı modellerde zaten bulunuyor ama bunu arayüzle yapabiliyorsunuz. Yani Android’in kendisinde olmayan bu özellikler telefon üreticisi sayesinde kullanıcısına veriliyor. Şimdi bu özelliklerin bütün telefonlara gelmesi bekleniyor.

Bununla birlikte karanlık mod da geliştirilen bazı romlarda bulunuyor. Karanlık mod kişilerin geliştirmesiyle romlara ekleniyor. Lakin bir telefona rom yüklenmesi kimisi için çok tehlikeli, kimisi için de çok zor olabiliyor. Bütün bunların varsayılan olarak ekli Android’de olması kişiselleştirme açısından oldukça önemli.

XDA’da ortaya atılan bir haber ise bu özelliklerin Android Q’da kullanıcıların erişemeyeceği gizli bir menüde olduğu yönünde. Mayıs ayına ve ondan sonra tam sürüme daha çok var. Bunların hepsi değişebilir ama görünen o ki bu özellikler daha sonra gelecek bir güncelleme ile ya da parça parça hayatımıza girebilir.