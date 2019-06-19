Android Q Güncellemesini Alacak Xiaomi Modelleri

Bir çok modeli için Android 9 güncellemesini getirecek olan şirket Android 10 güncellemesi için şimdiden telefon listesini yayınladı. Şu sıralar, ülkemizde 3. Mağaza telaşı içinde olan Xiaomi hangi cihazlarına Android 10 güncellemesinin geleceğini açıkladı.

Bir çok modeli için Android 9 güncellemesini duyurmasına rağmen daha güncellemeyi yayınlanmayan şirket Android 10 için tarih verdi. İşte o cihaz listesi.

Bu güncelleme eski telefonlara gelmeyecek

11 cihaz için Android 10 güncellemesi gelecek sözü verildi. Bu listede Mi 6 ve daha düşük modellerin, sonradan çıkmış olsa bile, güncelleme almayacağını belirtelim.

1 – Xiaomi Mi 9

2 – Redmi K20 Pro

3 – Xiaomi Mi 8

4 – Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

5 – Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

6 – Xiaomi Mi Mix 2S

7 – Xiaomi Mi Mix 3

8 – Redmi K20

9 – Xiaomi Mi 9 SE

Bu cihazların Android 10 güncellemesini 2019 4. Çeyrekte alacak. Yani Android 10 stabil olarak yayınlandığında kısa süre içerisinde güncellemeyi alacak cihazlar bunlar. Birde iki model daha var,

Redmi Note 7 ve Pro modeli güncellemeyi 2020 yılında alacak.

Bu güncelleme tarihleri Çin romları için geçerli. Global sürümlerde güncellemeler gecikir mı emin değiliz.