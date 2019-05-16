Android Q Güncellemesini Alacak Samsung Modelleri

Daha bir çok telefon Android Pie güncellemesini almamışken Samsung yakaladığı olumlu havayı müşterilerini memnun ederek sürdürüyor. Android Q yani 10 sürümü için güncelleme alacak Samsung modelleri açıklandı. Eğer her şey düzgün giderse bu Samsung modelleri Android 10 güncellemesini alacak.
- Galaxy Fold
- Galaxy S10 serisi
- Galaxy S9 serisi
- Galaxy Note 9
- Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)
- Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10
- Galaxy J8+, J8, J6+, J6
- Galaxy M30, M20, M10
- Tab S5e, Tab S4
- Tab A 10.1 (2019)
- Tab A 10.5 (2018)
Tabletlerinde eklendiği liste bu şekilde. Samsung bir çok telefonuna Android Q güncellemesini verecek gibi görünüyor. Bu müşteri için oldukça önemli çünkü Android Q ile birlikte Android’in görünümü çoğunlukla değişiyor ve Android 9’dan çok farklı göründüğü gibi bir çok kullanışlı özelliğe de sahip oluyor.
Android Q ile gelen en önemli yenilik karanlık mod olacak. Sadece uygulamalar için değil bütün telefon için karanlık mod aktif edilebilecek.
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