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Mobil Cihazlar

Android Q Güncellemesini Alacak Samsung Modelleri

6 saat önce
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Yazar Tarık
17 Kez Okundu

Daha bir çok telefon Android Pie güncellemesini almamışken Samsung yakaladığı olumlu havayı müşterilerini memnun ederek sürdürüyor. Android Q yani 10 sürümü için güncelleme alacak Samsung modelleri açıklandı. Eğer her şey düzgün giderse bu Samsung modelleri Android 10 güncellemesini alacak.

  • Galaxy Fold
  • Galaxy S10 serisi
  • Galaxy S9 serisi
  • Galaxy Note 9
  • Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)
  • Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10
  • Galaxy J8+, J8, J6+, J6
  • Galaxy M30, M20, M10
  • Tab S5e, Tab S4
  • Tab A 10.1 (2019)
  • Tab A 10.5 (2018)

Tabletlerinde eklendiği liste bu şekilde. Samsung bir çok telefonuna Android Q güncellemesini verecek gibi görünüyor. Bu müşteri için oldukça önemli çünkü Android Q ile birlikte Android’in görünümü çoğunlukla değişiyor ve Android 9’dan çok farklı göründüğü gibi bir çok kullanışlı özelliğe de sahip oluyor.

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Android Q ile gelen en önemli yenilik karanlık mod olacak. Sadece uygulamalar için değil bütün telefon için karanlık mod aktif edilebilecek.

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