Android Q Güncellemesini Alacak Samsung Modelleri

Daha bir çok telefon Android Pie güncellemesini almamışken Samsung yakaladığı olumlu havayı müşterilerini memnun ederek sürdürüyor. Android Q yani 10 sürümü için güncelleme alacak Samsung modelleri açıklandı. Eğer her şey düzgün giderse bu Samsung modelleri Android 10 güncellemesini alacak.

Galaxy Fold

Galaxy S10 serisi

Galaxy S9 serisi

Galaxy Note 9

Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)

Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10

Galaxy J8+, J8, J6+, J6

Galaxy M30, M20, M10

Tab S5e, Tab S4

Tab A 10.1 (2019)

Tab A 10.5 (2018)

Tabletlerinde eklendiği liste bu şekilde. Samsung bir çok telefonuna Android Q güncellemesini verecek gibi görünüyor. Bu müşteri için oldukça önemli çünkü Android Q ile birlikte Android’in görünümü çoğunlukla değişiyor ve Android 9’dan çok farklı göründüğü gibi bir çok kullanışlı özelliğe de sahip oluyor.

Android Q ile gelen en önemli yenilik karanlık mod olacak. Sadece uygulamalar için değil bütün telefon için karanlık mod aktif edilebilecek.