Android Q Beta 3 Testine Katıl

Android Q’nun neye benzediğini görmek istiyor musunuz? Google test aşamasında 21 yeni telefon ekledi. Herhangi bir zorlu işlem yapmadan yeni cihazlarda Android 10 beta 3 sürümünü deneyebilir. Android’in beta aşamasındaki en güncel sürümü şuan Android Q Beta 3 olarak karşımızda.

13 marka 21 yeni telefon

Google yaptığı açıklamada Android Q’nun betasını deneyebilecek 21 farklı telefonu duyurdu. Bu telefonlar aşağıdaki gibi listelenmiştir.

Asus Zenfone 5z, Essential Phone, Huawei Mate 20 Pro, LG G8 ThinQ, Nokia 8.1, OnePlus 6T, Oppo Reno, Realme 3 Pro, Sony Xperia XZ3, Tecno Spark 3 Pro, vivo X27, vivo NEX S, vivo NEX A, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Bu listeye hali hazırda Pixel modellerini eklemeye gerek yok. Zaten bütün güncellemeleri ilk alan ya da denemelere katılan modeller onlar oluyor.

Betaya nasıl katılırım?

Betaya katılmak için Google’ın buradaki sayfasına bir bakın. Burada telefonunuzun modelini bularak hemen altında yer alan Get The Beta butonundan tıklayın.