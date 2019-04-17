Android Nasıl Güncellenir?

Telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz husus Android işletim sistemi sürümü mü? Sürekli güncel kalmak yenilikler görmek mi istiyorsunuz? O halde Androidinizin nasıl güncelleneceğini bilmeniz gerekiyor. Android güncellemenin bir çok yöntemi var. Biz burada normal kullanıcılar için resmi güncelleme yönteminden bahsedeceğiz. Bütün Android güncellemelerini şu Şekilde sıralayabiliriz.

1. Resmi güncelleme ota

2. Kendimiz sürüm yükseltebiliriz. Beta sürümleri güncelleme

3. Rom atmak. Daha üst Android sürümlerine sahip cihazımıza uygun bir rom atabiliriz. Root gerektirir. Profesyonel kullanıcılar için.

Ota güncellemesinden kastımız telefon üreticisinin cihazınız için yayınladığı güncellemeyi karşıdan yüklemek manasındadır.

Güncellemeyi telefon üreticisi yapar ve cihazlara uzaktan gönderir. Her ürettiği cihaz o güncelleme merkezine bağlıdır ve cihaza gönderilen güncelleme buradan indirilir. Bunu yapmak için;

1. Telefonunuzun ayarlar kısmına girin.

2. Telefon hakkında kısmını bulun ve girin.

3. Sistem güncelleme sayısından güncellemesi kontrol edin.

4. Eğer varsa indirin ve kurun.

Bütün Android cihazlarda yol hemen hemen aynıdır. Bazı güncellemeler otomatik olarak gelir ve size bildirim görünür. Eğer otomatik gelmezse yukarıda anlattığım gibi sizin kontrol etmeniz gerekir.