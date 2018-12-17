Android İle Konuşarak Metin Oluşturma Nasıl Yapılır?

Birine mesaj gönderirken, not alırken ya da bunun gibi yazı yazarken hızlı olması nedeniyle kullanabileceğiniz konuşarak yazı yazma özelliği Android’in en önemli nimetlerinden birisi. Örneğin Whatsapp’ta sesle mesaj gönderme özelliği var. Lakin siz böyle yapmayıp mesaj göndermek istiyorsunuz ama bunu yine konuşarak yapmak istiyorsunuz. Bunun için aşağıdaki ayarlardan özelliği aktif edin.
- Ayarlara girin
- Dil ve klavye ayarlarını bulun
- Varsayılan diliniz Türkçe olmalı
- Google Sesle yazma aktif olmalı
Bu ayarlardan sonra Google’ın sayesinde sesinizi tanıtabilir ve telefona metin olarak dökebilirsiniz. Bu işlem bu kadar basit olmakla birlikte noktalama işaretlerinde sıkıntı var. Aslında bazı kaynaklarda aşağıdaki kelimelerle noktalama işareti koymanız mümkün deniyor lakin Google’ ın temel hizmetinde bu kelimelerin normal yazıldığını söylemek isteriz. Siz yine de deneyebilirsiniz;
Period=Nokta
Comma=Virgül
Exclamation point=Ünlem işareti
Question mark=Soru işareti
Bazı Kısayollar:
New line=Yeni satır
New paragraph=Yeni paragraf
Stop listening=Sesle yazmayı sonlandırma
Sesle yazmak için klavyenizde yer alan mikrofon butonuna tıklamanız yeterli.
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