Android İçin Chrome’da Önerilen Sayfalar Nasıl Gizlenir?

Chrome, temelde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ilgisini çekecek haberleri arama yapmadan göstermek için önerilen haberler adında, Chrome ana sayfada bir dizi haber gösteriyor. Dikkat ettiyseniz bu haberler zaman içinde değişiyor çünkü güncelleniyor. Peki bu haberlerden rahatsız olanlar Android üzerinde Chrome önerilen haberleri nasıl gizleyecek?

Android için Chrome’da önerilen haberleri gizleme

Aslında bu kısımda küçük bir gizleme butonu bulunuyor ama bu haberlerin oraya gelmesini değiştirmiyor. Yani kalıcı bir çözüm değil. Kalıcı çözüm için aşağıdaki yolu takip etmenizde fayda var.

Chrome uygulamasını açın. Adres satırına aşağıdaki adresi yazın. Telefondan giriyorsanız doğrudan kopylayabilirsiniz. chrome://flags/#enable-ntp-remote-suggestions Bu sizi Chrome’un detaylı ayarlar kısmında ilgili yere götürecektir. Açılır Liste kısmını etkisiz hale getirin. (Disable) Chrome’dan çıkın ve tekrar başlatın.

Bu yöntem kalıcı olarak Chrome ana sayfasında sizlere önerilen haberleri göstermeyecektir. Bu yöntem ayrıca Chrome’un açılışını hızlandırabilir. Eğer pişman olduysanız aynı yöntemle bu ayarı geri açabilirsiniz.