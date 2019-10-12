Android İçin Chrome Çevrimiçiyken İndir Nedir?

Chrome’un harika özelliklerinden birini sizler için açıklayacağız. Bir çok insan gibi mobil cihazınızda siz de Chrome kullanıyorsanız bu özelliğinden mutlaka faydalanmak isteyeceksiniz. Bahsettiğimiz özellik, mobil Chrome’un çevrimiçiyken indir özelliği. Bu özellik nasıl kullanılır ve ne işe yarar gelin beraber bakalım.

Chrome Çevrimiçiyken İndir

Bu özelliğin amacı internet bağlantınız kötüyken size yardımcı olmak. İnternet bağlantınız kötü ve bir siteyi bu yüzden görüntüleyemiyorsunuz. Bu durumda karşınıza çıkan çevrimiçiyken indir seçeneğine tıklayın ve bakın neler oluyor.

Bu bir nevi Chrome’u planlamak gibi bir adımdır. Yani telefon çevrimiçi yani internete bağlandığı anda Chrome doğrudan sayfayı görüntüler. Otomatik olarak yapılan bu işlem sonrası size bildirim gelir. Bildirimle birlikte sizin artık siteye erişebileceğiniz anlaşılır.

Başka bir amaç ise Chrome ön belleğe bu sayfayı sizin telefonunuz internete bağlanır bağlanmaz alır. Bu sayede bir daha internetiniz gitse bile sayfayı görüntülemeye devam edebilirsiniz.

Çevrimiçiyken indir seçeneği oldukça kullanışlı.