Android Güncellemeleri Google Play Üzerinden Almak

Android için işler iyi yönde değişiyor. Son zamanlarda önemli haberler geliyor. Mayıs ayındakli etkinlik ile daha da netleşecek olan konu Android sistem güncellemelerinin Google Play üzerinden dağıtılması. Normalde telefon üreticileri bu güncellemeleri OTA denilen sistem üzerinden doğrudan telefona gönderiyor. OTA biraz savaş olabiliyor. Bazı kullanıcılar güncellemeyi almak için çok fazla bekleyebiliyor. Google’ın Pixel serisi cihazlardan bazıları Android Q beta sürümünde sistem güncellemesini Google Play üzerinden aldı.

Daha hızlı ve daha kolay güncelleme

Tıpkı telefonunuzda kullandığınız bir uygulamayı güncelliyormuş gibi Android sürümünüze de güncelleme alabileceksiniz. Bunun bir çok artısı olacak. Güncellemeler Google Play’den indirildiği için çok daha hızlı yayılacak. Ayrıca Google Play’den ulaşamayanlar, apk şeklinde ya da hangi dosya formatında olacaksa internet üzerinden daha erken bulabilecekler.

Mayıs ayındaki etkinliği bekleyin

Bu yeni yöntemi şimdilik Google kendi cihazlarında kullandı. Diğer üreticiler bu yolu kullanmak zorunda bırakılmayabilir. Herşey Mayıs ayında belli olacak.