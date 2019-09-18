Android 10 Güncellemesini Hangi Huawei Modelleri Alacak?

Huawei’nin Amerika ile problemi sonrası Android’de Huawei’ye kısıtlama getirdi ve Huawei kendi işletim sistemini geliştirmeye başladı. Lakin hala Android kullanacak Huawei modelleri bulunuyor. Yeni üretilen modellerin Huawei işletim sistemiyle piyasaya çıkması söz konusu. Hal böyleyken Huawei kullanıcıları güncelleme alıp almayacağını merak ediyor. İşte Huawei’nin Android 10 güncellemesini alacak modelleri;

Huawei – Mate Ailesi

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei – P Ailesi

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart Z

Alt marka olan Honor

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20 Lite

Listede değişiklik olabileceğini belirtelim çünkü Amerika Çin ilişkileri şu sıralar çok kırılgan. Ortalık daha da gerildiği zaman Google, Android desteğini Huawei için tamamen kesebilir.