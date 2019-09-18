Android 10 Güncellemesini Hangi Huawei Modelleri Alacak?

Huawei’nin Amerika ile problemi sonrası Android’de Huawei’ye kısıtlama getirdi ve Huawei kendi işletim sistemini geliştirmeye başladı. Lakin hala Android kullanacak Huawei modelleri bulunuyor. Yeni üretilen modellerin Huawei işletim sistemiyle piyasaya çıkması söz konusu. Hal böyleyken Huawei kullanıcıları güncelleme alıp almayacağını merak ediyor. İşte Huawei’nin Android 10 güncellemesini alacak modelleri;
Huawei – Mate Ailesi
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei – P Ailesi
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P Smart + 2019
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart Z
Alt marka olan Honor
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 20 Lite
Listede değişiklik olabileceğini belirtelim çünkü Amerika Çin ilişkileri şu sıralar çok kırılgan. Ortalık daha da gerildiği zaman Google, Android desteğini Huawei için tamamen kesebilir.
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