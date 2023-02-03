Amerika Öğrenci Vizesi Çalışma İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Amerika Birleşik Devletleri, uygun uluslararası öğrencilere ve yeni mezunlara, akademik çalışmalarında kazandıkları bilgiler doğrultusunda iş başında öğrenme fırsatı verir. Eğitim fırsatlarından birine katılmak için uluslararası bir öğrencinin ABD göçmen olmayan statüsünü değiştirmesi gerekmez. Bunun yerine öğrenci, uygunluğu sağlamak ve ayrıca uygun izin başvurusunda bulunmak için atanmış okul görevlisi (DSO) ile birlikte çalışmalıdır.

ABD’de eğitim alırken çalışma koşulları ve seçenekleri hakkında bilinmesi gerekenleri, Amerika öğrenci vizesi başvurularında uzman desteği sağlayan VZM Grup vize danışmanı Esra Karataş’tan öğrendik.

F1 Vizesi İle Öğrencilerin Çalışma Koşulları Nelerdir?

F1 vizesi ile Amerika’da kampüs içinde haftada 20 saat ve tatillerde haftada 40 saat çalışabilirsiniz. ABD’de kampüste çalıştığınız süre boyunca maaş çekini üniversitenizden alırsınız.

Eğitiminizin ikinci yılından itibaren kampüs dışında aşağıda verilen üç tür işte çalışabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Pratik Eğitim (OPT) (tamamlama öncesi veya tamamlama sonrası)

Müfredat Uygulamalı Eğitim (CPT)

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim Uzatması (OPT)

Öğrenci Vizesiyle Kampüs İçinde Çalışmak

F-1 vizesi sahipleri, öğrenimlerinin ilk yılında üniversite kampüslerinde çalışma hakkına sahiptir. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, kampüs içi istihdamı “okula bağlı kampüs içinde veya kampüs dışında bir yerde gerçekleştirilen çalışma” olarak tanımlar. Bu, üniversite kampüsü içindeki yerlerde veya eğitim kurumuna bağlı öğrencilere hizmet veren diğer tesislerde (kitapçı, kütüphane, kafeterya, yurt, araştırma görevlisi vb) iş bulabileceğiniz anlamına gelir.

Öğrenci Vizesiyle Kampüs Dışında Çalışmak

ABD öğrenci vizesiyle kampüs dışında çalışmak için üniversitedeki ilk yılınızı tamamlamış olmanız ve bazı gereksinimleri yerine getirmeniz gerekir.

Öğrenci vizesiyle kampüs dışında çalışmak için aşağıdaki gereklilikleri sağlayınız.

Atanmış Okul Görevlisi (DSO) tarafından bir yetkilendirme/tavsiye almalısınız.

Kontrolünüz dışındaki öngörülemeyen durumların neden olduğu bazı aşırı mali sıkıntılar yaşıyor olmalısınız.

İyi bir akademik durumda olmalısınız. (DSO tarafından belirlenir.)

Almak istediğiniz iş için uygun niteliklere sahip olmalısınız.

USCIS tarafından nihai çalışma iznini almalısınız.

Haftada en fazla 20 saat, tatillerde 40 saat çalışabilirsiniz.

OPT (İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim) Nedir?

OPT (İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim), kampüs dışında çalışmak isteyen uluslararası öğrencinin ana çalışma alanı ile doğrudan ilgili olan geçici bir istihdam veya eğitimdir. İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitimin (OPT) asıl amacı, yabancı öğrencilere kendi alanlarında çalışarak pratik deneyim kazanma şansı vermektir.

CPT (Müfredat Uygulamalı Eğitim) Nedir?

CPT (Müfredat Uygulamalı Eğitim), öğrencilerine kendi çalışma alanlarında deneyim kazandırmayı amaçlayan, her eğitim kurumunun müfredatının bir parçası olan uygulamalı bir eğitim programıdır. Bu bir staj, ortak bir eğitim işi veya dereceniz için gerekli olan başka herhangi bir iş deneyimi olabilir.

CPT’yi diğer uluslararası öğrenci istihdam olanaklarından ayıran, haftalık saat sınırı olmaksızın tam zamanlı olabilmesidir. Ayrıca, CPT için çalışma izni başvurusu yapmanız gerekmez. CPT’ye uygun olmak için bir yıllık akademik çalışmanızı tamamlamış olmalı, CPT çalışma programınızın bir parçası olmalı ve bir iş teklifi almış olmalısınız.

STEM-OPT Nedir?

Bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarında yüksek lisans derecesi alan veya tamamlayan herhangi bir öğrenci, OPT’lerini 17 ay daha uzatmak için başvuruda bulunabilir. 24 aylık bir STEM-OPT uzatmasına tam olarak hak kazanmak için OPT almış olmak ve halihazırda OPT geçerlilik süresi içinde olmak, SEVP tarafından onaylanmış bir eğitim kurumundan lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi ile mezun olmak ve EM OPT İşveren Sorumluluklarını yerine getiren bir işveren için çalışmak gerekir.

Amerika’da Öğrenci Vizesiyle Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Amerika’da F-1 öğrencileri, derslerin başlamasından 30 gün öncesine kadar kampüs içi istihdam için başvurabilirler. ABD’de çalışma iznine başvurmak için DSO’nuzla görüşmeniz gerekir ve başvurunuz onaylanırsa, DSO’nuz size bir onay mektubu sağlar. DSO’nuzdan ve işvereninizden onay mektubu alıp Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) için başvurmalısınız.

ABD’de kampüs dışı istihdama başvurmak için ekonomik sıkıntı durumunuzu açıklamalı ve DSO’nuzdan çalışmak için onay almalısınız. DSO’nuz durumun geçerli olduğunu belirlerse size güncellenmiş bir Form I-20, “Göçmen Olmayan Statüsüne Uygunluk Sertifikası” verecektir. Yeni Form I-20’ye sahip olduğunuzda, tavsiyenizi aldıktan sonra 30 gün içinde USCIS’e bir Form I-765, “Çalışma İzni Başvurusu” sunmalısınız. USCIS çalışmanızı onaylarsa, size kampüs dışında çalışabileceğiniz tarihleri ​​içeren bir Form I-766, “İstihdam Yetkilendirme Belgesi” (EAD) gönderir.

Amerika’da Mesleki Eğitim Alırken Çalışılabilir Mi?

Amerika’da mesleki eğitim alacak öğrencilere M1 vizesi verilmektedir. M-1 vizesi kapsamında öğrencinin uygulamalı eğitime ancak eğitimini tamamladıktan sonra girmesine izin verilir.

Amerika’da Çalışan Öğrenciler Ne Kadar Kazanır?

ZipRecruiter web sitesinin verilerine göre 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir öğrenci için ortalama yıllık ücret ayda 3.838 (saatte yaklaşık 22,14) ABD dolarıdır.

Öğrenciler İçin En Popüler Kampüs İşleri Nelerdir?

ABD’de öğrenciler için en popüler kampüs işleri aşağıda verilmiştir.

Kampüs elçisi

Barista

Öğretim asistanı

Kütüphane asistanı

Öğrenci işleri görevlisi

Araştırma görevlisi

Bölüm asistanı

Catering / kafe çalışanı

Öğrenci danışmanlığı

Amerika’da Mezuniyet Sonrasında Çalışılabilir Mi?

Evet, Amerika’da mezuniyet sonrasında OPT programı ile 12 aylık çalışma izni alabilirsiniz. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinden mezun olduysanız STEM-OPT programı ile 24 aylık çalışma izni alabilirsiniz.

Vize Uzmanı Esra Karataş Kimdir?

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite’sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini dereceyle tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev almıştır. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10’dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışmaktadır.