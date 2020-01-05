Amazon Music İptal İşlemleri

Müzik dinlemek için bir çok alternatif bulunuyor. Sektörün lideri Spotify olsa da Youtube Music ve Amazon Music gibi alternatifler de çok sayıda kullanıcıya sahip. Eğer siz de Amazon Music kullanıcısıysanız ve iptal etmek istiyorsanız aşağıdaki yolu izleyiniz. Amazon Music kullanıcıları daha çok ücretsiz deneme sonrası aradığını bulamazsa hiç para ödemeden aboneliğini iptal etmek istiyor. Peki bunu nasıl yapacaklar?

Amazon Music İptal işlemi

Amazon.com sitesini açın. Sol üstten 3 çizgi ile oturum açın. Oturum zaten açıksa 3 çizgiden membership kısmına geçin. Bu kısmı Account Settings kısmında bulabilirsiniz. Abonelikleriniz arasında Amazon Music Unlimited aboneliğinizi seçim. Gelişmiş kontroller kısmında Amazon Music Unlimited kısmını seçin. Aboneliğini iptal et seçeneğini seçin.

Bu kısımda aboneliğinizi neden iptal ettiğinizi seçin. Bir sebep belirttikten sonra iptal işlemini onaylayın. Bundan sonra herhangi bir abonelik ücreti çekimi yapılmayacaktır.

Dilerseniz Kart bilgilerinizi de sistemden kaldırmanız mümkün. Bu sayede herhangi bir aksilik olması durumunda para çekilmeyeceğini garanti altına almış olursunuz.