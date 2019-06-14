Aliexpress’ten Telefon Nasıl Alınır?

Başlığa bakıp alınamaz ki diyerek geri dönmeyin. Yorumlarla desteklenmiş kanıtlar var. Bu yazıda Aliexpress’ten gümrüğe takılmadan telefon alabileceğinizi göstereceğiz. Telefonlar oldukça ucuz ama birkaç sıkıntı var. Bunlardan bahsedeceğiz.

Aliexpress’ten telefon siparişi vermek

İlk önce bahsetmeliyiz ki şu an bu işi yapan 1 satıcı bulunuyor. Yani bütün telefon satıcılardan istediğiniz telefonu alamazsınız.

Başka bir husus şu an sadece 3 model Türkiye’ye geliyor. Bizzat satıcıyla konuşmamız neticesinde ayrıca bu telefonların bağlantısını da sizlere vereceğiz.

Telefonlar ülkeye nasıl giriyor?

Telefonların ülkeye nasıl girdiğini bilmiyoruz tek bildiğimiz bahsi geçen telefonların zaten Türkiye’de olduğu yani telefonları çoktan sokmuşlar.

Zaten Türkiye’de olan telefonları Türkiye’den birisi alıcıya kargoluyor. Bu sayede hem çok kısa süre içinde telefon elinizde oluyor hem de gümrük sorununuz olmuyor. Bunun yanında telefonun fiyatı da inanılmaz uygun.

Telefon alabileceğiniz mağaza: https://tr.aliexpress.com/store/3522032?spm=a2g0o.detail.100005.1.e4684647EFmqXO

Xiaomi Mi A2: https://tr.aliexpress.com/item/32917245330.html?storeId=3522032&spm=a2g10.12010612.8148356.1.3c5f2584bqTzyt

PocoPhone F1: https://tr.aliexpress.com/item/32967185191.html?storeId=3522032&spm=a2g10.12010612.8148356.3.3c5f2584vaZF34

Xiaomi Redmi Not 6 Pro: https://tr.aliexpress.com/item/32967636520.html?storeId=3522032&spm=a2g10.12010612.8148356.5.3c5f2584yg5DjD

Telefonların kayıtlı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmiyor.