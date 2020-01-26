Akıllı Telefonlarda Ekran değişimi

Ekran değişimi genelde her akıllı telefonda sıkça görülen durumlardan biridir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ekranlarda oluşan sorunlar, telefonların verimli bir şekilde kullanılmasının önüne geçer. Ekranlarda oluşan kırılma, çatlama ya da dokunmatik panel arızaları ekran kullanımını zorlaştırır ve bunun arkasından ekran değişimi yapılması gerekir. Sektör bünyesinde ekran değişimleri genel olarak telefon servisleri tarafından yapılır ve bu değişimlerde uzman ve deneyimli teknisyenler yer alır. Ekran değişimi hizmetlerinde alanında uzman kişiler ile çalışmak telefonlarda istenmedik arızaların ortaya çıkmaması adına önemlidir.

Ekran değişimi konusunda hizmet alınan firmadan birtakım beklentiler oluşur. Bunların başında ise değişim sırasında telefon içerisinde yer alan bilgilerin zarar görüp görmeyeceğidir. Çünkü hiçbir kullanıcı kişisel telefonunda bulunan bilgilerin ekran değişimi sırasında silinmesini istemez. Bu yüzden kullanıcıların ekran değişimi öncesi hizmet aldıkları firmadan bu konuda bilgi almaları önemlidir. Genel olarak ekran değişimleri sırasında telefon içerisinde yer alan bilgiler silinmez ve bunun yanında telefonlar sıfırlanmaz. Bu durumda veri kaybının olmadığını söylemek doğru olur.

Ekran Değişimi Nasıl Yapılır?

Ekran değişimlerinde her telefon servisi birbirine benzer hizmetler ile karşımıza çıkar. Öncelikle telefon ekranında yaşanan sorunun neden kaynaklandığı tespit edilir ve bunun ardından işlemler gerçekleştirilir. Servislerde zaman zaman hizmet çeşitlilikleri ortaya çıksa da genel olarak bir ekran değişimi sırasında süreç aşağıdaki gibi işler;

Akıllı telefonların ekran değişimleri genel olarak 45 ila 60 dakika arasında değişir. Değişim sırasında servis yoğunluğuna bağlı olarak bu süre 2 saate kadar uzayabilir.

Ekran değişimlerinde her zaman konusunda uzman ve tecrübeli teknisyenler görev alır.

Ayrıca ekran değişimi sırasında telefonlarda yer alan bilgiler silinmez ve zarar görmez.

Telefonlarda ekran değişimleri genel olarak parça ve işçilik garantisi altında yapılır.

Değişim sonrasında yeni takılan ekran ile ilgili bazı testler ve kontroller gerçekleştirilir. Eğer yeni ekranda herhangi bir sorun bulunmuyorsa telefon müşteriye teslim edilir.

Telefon servisleri ekran değişimlerinde orijinale en yakında ekranlar ile müşterilerine yardımcı olur.

Bunların yanı sıra değişim sırasında yapılan tüm işlemler müşterinin gözü önünde gerçekleştirilir.

Diğer yandan müşteri adresinde ve kargo hizmeti ile de ekran değişimi yapıldığını söylemek doğru olur.

Kargo ile ekran değişimi yapan firmalar olduğu gibi müşteri adresinde de aynı hizmeti sunan servislerin olduğunu söylemek doğru olur. Müşteriden talep gelmesi halinde servis çalışanları en kısa süre içerisinde müşterinin bulunduğu adrese ulaşır ve burada ekran değişimi ile telefonların ekranlarında yaşanan sorunları çözer.

Ekran Değişimi Nedenleri Nelerdir?

Telefonlarda ekran değişimi yapılmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar genel olarak telefonun darbe alması ya da düşmesi sonucu gelişen ekran kırılmaları, çatlamaları ya da çizikler olur. Telefonların ekranlarında meydanda gelen bu tür sorunlar için genelde ekran değişimi ile çözüm bulunur. Tabi bunların dışında dokunmatik panel sorunları, ekranın sıvı ile temas etmesi ya da telefonun suya düşerek ekranda yer alan elektronik devrelere zarar vermesi de yine değişim nedenleri arasında yer alır. Ekranlarda yaşanan bu sorunların ortadan kaldırılması ve telefon ekranın tekrar verimli bir şekilde kullanılması için ekran değişimi yapılması şarttır.

Kargo ile Ekran Değişimi

Günümüzde bazı telefon servisleri kargo gönderim hizmeti ile de ekran değişimi yapar. Öncelikle kullanıcılar telefonlarını kargo yolu ile servis gönderir ve bunun ardından servise ulaşan telefona aynı gün içerisinde ekran değişimi yapılarak tekrar kullanıcıya geri gönderilir. Ayrıca bu şekilde yapılan ekran değişimlerinde süreç ortalama 3 iş günü kadar sürer ve genelde üçüncü günün sonunda telefon kullanıcısına ulaşmış olur.

Parça ve İşçilik Garantili Ekran Değişimi

Telefon servislerinin ekran değişiminde sunduğu hizmetlerden biri de parça ve işçilik garantili hizmetler olmaktadır. Bu şekilde müşterilerini güvence altına alan firmalar, ekran değişimi sonrasında benzer sorunlar yaşanması halinde tekrar ücretsiz destek sunarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Bu yüzden ekran değişimi hizmeti alırken parça ve işçilik garantili ekran değişimleri yaptırmakta fayda vardır. Garantili hizmetler müşterilerin kendilerini güvende hissetmeleri açısından önemlidir. Bu yüzden değişim hizmeti alırken buna dikkat etmek gerekir.

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