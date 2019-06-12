Adaptif Uyku Nedir? Android Q İle Geliyor

Google, Android Q ile bütün telefonlar için yeni bir özelliği kalıcı olarak devreye sokuyor. Bütün telefonlar dedik çünkü bu özellik yıllardır zaten Samsung cihazlarda kullanılıyor. Peki nedir bu adaptif uyku ve ne işe yarar?

Adaptif uyku nedir?

Android Q ile telefon ekranına baktığınız sürece telefon ekranı sönmeyecek. Bu kamera sayesinde olacak. Kamera sürekli çalışarak ekrana bakıp bakmadığınızı tarayacak. Ekrandan gözünüzü ayırdığınız zaman ekran kapanacak. Baktığınız zaman açık kalacak.

Bu özelliğin uzun yazıları okurken oldukça faydalı olacağı söyleniyor. Şimdiki durumda ekranın kapanmaması için ekrana dokunmanız gerekiyor.

Pile faydası olacak deniyor.

Bu yeni özelliğin en önemli avantajı olarak pil tasarrufu gösteriliyor. Peki Google neden böyle diyor? Zira kameranın sürekli çalışacak olması pili daha fazla tüketmeyecek mi? Bunun dışında zaten ekranda herhangi bir dokunma aktivitesi olmadığında ekranın kapanması daha fazla tasarruf sağlamaz mı?

Kullanıcılar endişeli

Bir çok kullanıcı bu özelliğin enerji tasarrufu falan sağlayacağını düşünmediği gibi bunun kamerayı sürekli aktif tutmak ve kullanıcıları izlemek için yaptığını düşünüyor.

Bir çok kullanıcı ise özelliğin Zaten Samsung tarafından kullanılması yeni bir özellik olmadığının kanıtı olduğunu düşünüyor.

Özellik Android Q sürümünde ayarlar üzerinden aktif edilebiliyor.