65W Hızlı Şarj Desteği OPPO’dan Geliyor

Xiaomi’nin piyasayı kızıştıran hızlı şarj çalışmaları diğer şirketleri de harekete geçirdi. Xiaomi’nin şu sıralar 5-10 dakika arasında telefonu tamamen doldurabilen bir teknoloji üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ama sistemin tam anlamıyla son kullanıcı için güvenli hale getirilemediği de bir gerçek bu nedenle üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor.

Oppo 65W hızlı şarj

Oppo Reno Ace isimli bir model önümüzdeki ay tam belli olmayan bir tarihte tanıtılacak. Bu modelde 65W hızlı şarj desteği sunulacak. Peki bu model ne kadar hızlı şarj olacak?

Bunu kısaca var olan bir örnekten yola çıkarak bulabiliriz. 50W hızlı şarj %100 olarak bataryayı 45 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor. Bu durumda 65W hızlı şarjın telefonunuzu en fazla 30 dakika içinde tam dolum yapması bekleniyor.

Bu durumda Oppo Reno Ace’ın batarya boyutu şimdilik bilinmese de yarım saat içinde tam şarj olma durumu var. Ayrıca Xiaomi gibi Oppo’da 120W hızlı şarj üzerinde çalışıyor. Bu şarj teknolojisi de bir telefonu 5-10 dakika içinde doldurabiliyor.