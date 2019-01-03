2019’da e-devlet Üzerinden Erişebileceğimiz Yeni Hizmetler

Geçtiğimiz yıl bir çok hizmet elektronik olarak Türkiye.gov.tr adresine eklendi. Herkes kendi şifresi ve bilgileri ile kayıt olabiliyor ve de bir çok devlet kurumunda saatlerce sıra beklenerek yapılan işlemi bir kaç dakika içinde halledebiliyor. Geçtiğimiz sene ise soy ağacı uygulaması oldukça dikkat çekmişti.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan konuyla ilgili açıklama yaptı. Hem kullanım birilerinden dikkat çekenler paylaştı hemde yakın zaman içinde e-devlet kapısına eklenecek hizmetleri duyurdu.

Yakın zaman içinde araç vergi borcu, sigorta, muayene, trafik cezası gibi işlemler buradan yapılacak. Zira şu an bu işlemlerin çoğu internet vergi dairesi tarafından yapılıyor. Bu hizmetler artık e devlet üzerinden yapılacak.

Ayrıca bakanın verdiği kullanım verileri

Hizmete kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yılsonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık. e-Devlet Kapısı’nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163’e ulaştı.