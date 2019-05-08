2018’in Son Satılan Telefon Modelleri

Counterpoint Research , geçtiğimiz senenin en çok satan telefonlarını belirledi. Unutmayın, bu araştırma 2018 yılını kapsıyor ve şunu eklemek lazım ki 2018 sonuna doğru çok şey değişti. Amerika Huawei krizi, Çin’den Apple yasakları derken ilginç gelişmeler yaşandı. Apple’ın durumu şu sıralar kötüye gidiyor ve Huawei 2019’un başında en büyük 2. Telefon üreticisi oldu. Hatta bunu sorunlu olduğu Apple’ı geçerek yaptı. Peki öncesinde durum neydi?

Listeye baktığımız zaman 6 iPhone, 3 Samsung, 1 Xiaomi modeli bulunuyor. 2019 ‘un başlarında dünyanın en büyük 2. Telefon üreticisi olan Huawei’den hiç bir telefon listede yer almıyor.

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plud iPhone 7 Xiaomi Redmi 5A Samsung Galaxy S9 iPhone XS Max iPhone XR Samsung Galaxy S9 Plus Samsung Galaxy J6

Bu listedeki cihazlar 2018 yılında en çok satan cihazlardır. Malzeme kalitesi ve yüksek yazılım özellikleriyle dikkat çeken iPhone cihazlar listenin başında ve çok sayıda yer alırken dünyanın en çok Telefon üreticisi ve satıcısı olan Samsung geçtiğimiz senelerin amiral gemileriyle listede yer alırken Xiaomi cihaz ucuz bir modeliyle listeye girmeyi başardı.