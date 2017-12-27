2018’de Hangi Telefonlarda Whatsapp Kullanılamayacak?

Geliştiriciler açıkladı. Yeni yıla girerken bazı trlefonlar’da artık Whatsapp yeni sürüm yayınlanmayacak. Bu demek oluyor ki Whatsapp’ta gelecek yeni özelliklerden faydalanamayacaksınız. Şunu belirtelim ki o an telefonunuzda yer alan son güncelleme geçerli olacak ve onu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Geliştiricilerin böyle bir karar almasının en önemli nedeni bu cihazların geliştiricileri yavaşlatması, gereksiz zaman kaybı. Bu nedenle bu cihazlar için Whatsapp artık uyumlu hale getirilmeyecek. İşte o cihazlar,

Blackberry OS ve Blackberry 10 işletim sistemini kullanan cihazlar bicim Whatsapp yeni güncelleme almayacak. Bunun yanında Windows Phone 8 işletim sistemi de Whatsapp güncellemesi almayacak. Ayrıca 2018 içinde Nokia S40 ve Android 2.3.7 sürüm ve altı Whatsapp’ın yeni özelliklerinden mahrum kalacak.

Son tarih 31 Aralık 2017.