2012 Bitcoin fiyatı

Bitcoin, bu sene art arda rekorlar kırarak 42 bin dolarlık bir zirveye ulaştı. Öte yandan Türk Lirası karşısındaki rekorunu da tazeledi. Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar Bitcoin’in geçmiş yıllardaki fiyatını da araştırmaya başladı. Değinmemiz gereken diğer bir nokta ise yıllara göre Bitcoin fiyatı eğer, bu konuyu da merak ediyorsanız linke tıklayabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için Bitcoin’in 2012 yılındaki fiyatını inceleyeceğiz. Peki 2012 Bitcoin fiyatı ne kadardı? Bitcoin 2012 yılında kaç dolardı?

Bitcoin 2012 yılında ortalama olarak 8.46 dolar değerindeydi. Ancak ortalama fiyat ile erişebileceğimiz veri oldukça kısıtlı. Bu sebeple 2012 Bitcoin fiyatı hakkında detaylı verileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Kasım ve Aralık 2020, 2017’den beri Bitcoin yatırımcılarının büyük bir heyecanla beklediği olayların gerçekleştiği aylar oldu. Bitcoin’de meydana gelen yüksek fiyat artışları, 2017 Aralık ayında Bitcoin’i tepe noktadan alan birçok kişinin zararını karşılamasını da sağladı. Zaten bitcoin haberleri de son dönemlerde Bitcoin için yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini veriyordu.

2012 yılı Bitcoin fiyatı

2012 yılına baktığımızda Bitcoin için önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz. Eylül 2012’de Gavin Andresen tarafından Bitcoin Vakfı kuruldu. Vakıf, Bitcoin’in küresel büyümesini hızlandırmayı amaçlıyordu.

Peki Gavin Andresen kimdir? Gavin Andresen’ı incelediğimizde 2010’un başlarında Bitcoin ile ilgilenmeye başladığını ve Satoshi Nagatomo’ya Bitcoin ağını daha iyi bir durumu getirmek için çeşitli yazılımlar sunduğunu görüyoruz.

2012 Ortalama Bitcoin Fiyatı: 8.46 dolar

2012 En Düşük Bitcoin Fiyatı: 4.33 dolar

2012 En Yüksek Bitcoin Fiyatı: 15.40 dolar

1 Ocak 2012 Bitcoin Fiyatı: 5.2 dolar

31 Aralık 2012 Bitcoin Fiyatı: 13.58 dolar

Öte yandan Ekim 2012’de ödemelerini almak amacıyla 1000’den fazla işletmenin Bitcoin kabul etmeye başladığı BitPay tarafından bildirildi. Bu kuruluşlardan en büyüğü ise WordPress.

2012’de gerçekleşen bir diğer önemli gelişme ise halving oldu. Bitcoin madencilerinin tamamladıkları blok başına aldıkları ödül 50 Bitcoin’di. Yarılanmayla birlikte ödül miktarı 25’e düştü. Bitcoin’in fiyatı ise 8 dolar civarında işlem gördü.

Bu yazımızda 2012 Bitcoin kaç dolardı, 2012 Bitcoin fiyatı gibi soruları yanıtladık.