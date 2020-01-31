16Gb Ramli İlk Telefon Şaşırtan Özelliklerle Geliyor

iOS hala 4 – 6 Gb ramlerde yüksek performans gösterebilirken Android tarafından ram savaşları sürüyor. Uzun süredir Android cephesinin en yüksek ram boyutu 12 Gb olmuştu. Bu durum artık değişiyor. İlk 16 Gb ram sahibi telefonun detayları ortaya çıktı. Hangi marka, diğer özellikler ne bir bakalım.

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi yine şaşırtmadı ve ilklerin şirketi olmaya devam ediyor. İlk 16 Gb rame sahip telefon Xiaomi Mi 10 Pro olacak. Telefonun diğer detayları ise şu şekilde sızdı;

16 Gb ram

512 Gb depolama alanı

Snapdragon 865 işlemci

Full HD+, 6,4″, 120HZ ekran yenileme

4’lü 108MP kamera seti

5250 mAh kamera

65 W hızlı şarj, 35 dakikada tam dolum.

Telefon Mi 10 modelinin pro versiyonu. Yani en yüksek donanıma sahip özellikli telefonu. Pro versiyonunun 16 Gb ram sahibi olması normal versiyonun yani standart Mi 10’un 8 ya da 12 gb rame sahip olacağı söylenebilir. Daha önce Snapdragon 865 işlemciyi ilk kullanan telefonlardan birisi olacağı zaten söylenmişti.