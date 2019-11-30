100W Hızlı Şarj Xiaomi’den

100W hızlı şarj nedir? Günümüzde standart hızlı şarjın 18W civarında olduğunu belirtirsek 100W’nin ne kadar hızlı olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. 18W hızlı şarjla 3500-4000 mAh bir batarya 1 saat gibi bir sürede tam şarj edebiliyor. Bunun günümüz için oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz ama 100W hızlı şarj teknolojisi aynı bataryayı sadece 17 dakikada tam doldurabiliyor.

Xiaomi’nin 100W hızlı şarj teknolojisi

Super Charge Turbo ismini verdiği bu teknoloji oldukça büyük bir bataryayı ( 4000 mAh ) sadece 17 dakikada tam doldurabiliyor. Şimdiye kadarki en hızlı şarj teknolojisi Oppo’ya ait ama sadece uzak doğuda kullanılabiliyor. 65W hızlı şarj teknolojisine sahip Oppo daha bunu dünyanın kullanımına açabilmiş değil.

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre bu teknoloji önümüzdeki sene tüm dünyada en az 1 Xiaomi telefonda kullanılabilecek. Çok yaygın olmayacağı buradan anlaşılıyor ama geçerli bir sebebi var. Bu teknoloji normal lityum ion pillere uygulanamıyor. Batarya aşırı ısınıyor ve ömrü çabuk bitiyor. Bu nedenle Xiaomi MTV batarya dediği özel bir bataryayla 100W hızlı şarjı kullanıcıya sunacak.

Bu hızlı şarj teknolojisi bakalım hayatımıza ne gibi yenilikler getirecek.