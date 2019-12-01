10 Yaşında Bir Blog: AORHAN.com

Bugün 1 Aralık 2019 ve bu blog için önemi büyük bir tarih. Tam 10 yıl önce bu blogu oluşturduğum ve aralıksız yayın hayatına devam aorhan.com’un yaş günü. 2006’da neyazsak.com ile başlayan serüvenim biraz ara vererek 2009 yılında aorhan.com ile devam etti ve bugüne geldi. Zaman su gibi akıp geçti ama bu 10 yılda bir çok değişim bir çok olay oldu. Son 7, 8 ve 9. yaşları pas geçmişim sanırım yazılarını bulamadığıma göre 🙂 ama bu sene şükür pas geçmeden yazısını yayınlıyorum.

10 Yıllık Süreç

Blogumu açtığımda üniversitede 2. yılımdaydım. Bu 10 yıllık süreçte üniversiteden mezun oldum, askere gittim, tam zamanlı işe başladım, evlendim, 2. üniversiteye başladım ve bitirdim (aöf), 3. üniversiteye başladım (bil. müh.) ve şimdi büyük bir heyecanla ailemizin en yeni üyesini bekliyorum.

O zamanlar genç bir delikanlıyken şimdi artık bir aile babası ve çalışan olduk. Eskisi gibi ben sık yazı yazamıyorum. Uzun süredir sağolsun Tayfun ve sonrasında Tarık’ın desteğiyle ve benim editörlüğümde yayınlarak devam ediyoruz. Mottomuz olan yeni bilgiler ve problem çözme konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Artık ne kadar teknolojiyi yakından takip etsem de bunları anlatamıyorum bazen de anlatmak istemiyorum. Çünkü hem zaman darlığı hem de teknoloji hızlı ilerlerken bugün yazdığınızı yalanlayacak yeni gelişmeler oluyor.

Blogun ilk açıldığı zamanlarda telefon haberi yaparken senede 1-2 model çıkarken şimdi her ay bazen her hafta farklı markaların farklı modelleri ekleniyor. Hal böyle olunca da maalesef paylaşım yapamıyoruz. Artık blogumda yazdığım yazılarda kendim de problem yaşadığım ve kaynak bulamadığım konularda yaşadığım tecrübeleri paylaşarak yardımcı oluyorum. Gelen mail ve yorumlar ile faydalı bir yazı yazdığımın farkına varıp oldukça mutlu oluyorum.

Bu blog bana bir çok kişiyle tanışma fırsatı yakaladı, bir çok merak ettiğim ürünlere ulaşmamı sağladı. Bazen tuhaf anılar yaşamama sebep oldu. Gerçekten aorhan.com bende çok güzel anılar biriktirdi.

Gelelim aorhan verilerine 10 yıllık süreçte;

6175 yazı yayınlanmış,

3650 adet yorum (reklam olarak yapılan yorumlar hariç) yapılmış,

10 yıllık istatistiklere baktığımızda 5 milyon tekil hit,

6 milyon oturum yapılmış,

Bu 10 yıllık süreçte bir çok tema değiştirdim ama herhalde aorhan’ı aorhan yapan tema kesinlikle bir ara satışını da yaptığımız apress olmuştur.

Apress sayesinde bir çok kişi siteye sırf temayı görmek için geldiklerini söylerlerdi. Şimdilerde çok beğeniliyor, maillerde çok soran oluyor. Bu arada bu temanın adı voice theme olup themeforestta satılıyor.

Blog Dünyasının Dünü ve Bugünü

Diğer konu ise blog hayatının şimdiki halinden de bahsetmek istiyorum. Eskisi gibi maalesef etkili değil. Yani forumlar bitti bloglar çıktı, bloglar bitti şimdi youtube ve instagram çıktı. Belki blog kadar zahmetsiz olduğu için belki de daha farklı içerikler olduğu için popüler oldu ama blog dünyası bana göre şimdikine göre çok farklı oldu. Bloglar genelde bir konuda bilgi verirdi ama şimdiki vloglar maalesef bilgiden uzaklaşıp daha çok gayriciddi konularda ve saçmalıklar ile doldu.

Blog dünyasının aslında en çok yükseldiği zaman friendfeed zamanıydı. Bugün archive.org sitesinde gezerken friendfeed hesabıma denk geldim ve takip ettiğim insanları görünce neler öğrendiğimi hatırladım. Sonra bloglarına gireyim dedim ama neredeyse hepsi kapanmış veya en son güncelleme 3-4 sene öncesine ait.

Google reader ile her gün nasıl blog takip ettiğimi bilirim. WordPress temalarını gezerdim. Hoş halen themeforest takip ederim ama artık eskisi gibi de ücretsiz güzel blog teması yok. Artık bazı şeyler kolay ve belki de bundan dolayı değersiz oldu.

Bazı tanıdıklarım bana diyorki youtube geçsene ama kendimi video karşısında çok akıcı görmüyorum. Ayrıca video düzenleme yayınlama vs. biraz zor geliyor. Blogu istediğim zaman yazarken video için mekan alet olması beni zorluyor.

Blogumun İlerisi İçin Düşüncelerim

Yakın zamanda bir tema güncellemesi düşünüyorum. Bu tema uzun süredir kullanıyorum memnunum ama ben nostalji yapıp ilk zamanlardaki gibi bir tema kullanmak istiyorum. Yazıların alt alta olduğu bir temayla devam edeceğim. Yazılar daha öne çıkacak. Bunun dışında wordpress’e geri dönmeyi düşünüyorum. WordPressi halen kullanıyorum siteler yapıyorum ama artık tema geliştirici olarak devam etmek ve global bir proje üzerine çalışmayı düşünüyorum. Bu sürede güzel bilgileri derlemek istiyorum.

Teknoloji konusunda eksiklikleri yazmak isterim ama herkes hemen videoya yöneliyor. Onun için tam net olmasada belki video destekli yazılar düşünüyorum.

Teşekkür

İlk önce bu blogu okuyup, yorum yazan ziyaretçilerime teşekkür ederim. Sonrasında eşim ve arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Bir ara çok güzel ortamlarımız olan ve sonrasında artık dünya telaşına giren arkadaşlarım Beyazıt Kölemen, Ali Arslan, Tuğba Cantürk , Murat Yıkılmaz , Nallıhanlı Semih Aksu, Caner (egonomik), Oğuz Veli Yavaş ve nicelerine teşekkür ederim.

Hedefim

Artık internet, teknoloji veya bu konularda danışmanlık olarak ilerleyebileceğim bir sektörde çalışmak. Bu yarı zamanlı veya iş dışında olabilir gerçekleştirmek istiyorum. Umarım bu sektörlerde paylaşımcı olabilirim. Eğitim vermek isitiyorum, wordpress ve blog konusunda. Yıllar önce wordpress kitabı için teklif geldi ama yazamamıştım. Bu konuda bir eksiklik hissediyorum. Farklı bir kitap yazmak istiyorum ama yazmak için değilde faydalı olacak şekilde bir kitap olacak.

Tema sektörüne yeni bir soluk katmak istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama düşünüyorum. Yine eskisi gibi insanlar ile iletişim içinde olabileceğim bir platformda ilerlemek istiyorum. Blog olacak ama bunu nasıl yaparım nasıl gerçekleşir bilmiyorum yapmak istiyorum. Sektörün eksikliğini bulup burada yardımcı olmalıyım.

Sizin Öneriniz ?

Siz değerli okuyucularımdan öneri bekliyorum. İçinizde beni uzun süredir takip edenler var biliyorum ve mümkünse sizin önerilerinizi bekliyorum. Şunu yapsan, şunu özledik, şu şekilde bir içerik veya platform çok iyi olur dediğiniz şeyleri beklerim.

Görüşelim mi ?

Artık bir daha real takılmak istiyorum. Ankara’da olan arkadaşlar varsa ayarlayıp görüşmek isterim. Bir kaç arkadaş yazdı ama dönüş yapamadım çok yoğundum ama artık biraz kendime zaman ayırmak istiyorum ve bunu çevremdeki kişilerle görüşerek geçirmeyi düşünüyorum.