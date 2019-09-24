Slofie Nedir? İlginç Akım

Slofie diye bir kavram iPhone 11 tanıtımı ile ortaya çıktı. Peki nedir bu slofie? İnsanların ilk önce şaka sandığı bu kelime aslında gerçek ve hatta Apple kelimenin patentini bile aldı. Evet artık Slofie diye resmi bir İngilizce kelime bile var. SLofie nedir ne işinize yarar?

Slofie nedir?

Slow ve Selfie kelimelerini kendince birleştiren Apple, yeni bir kelime türetti. Slofie. Bunu Türkçeye çevirecek olursak yavaş özçekim dememiz mümkün.

iPhone 11 ile birlikte kullanılabilecek bu özellik Apple’a göre çok tutacak ve yeni bir akım oluşturacak. Bu yüzden iPhone 11’in bir özelliği için bu kelimeyi sözlüğe ekletti. iPhone 11’in ön kamerası slow motion yani yavaş çekim video kaydedebiliyor. Bu sayede insanların bu telefonla yavaş çekim kısa videolar oluşturması bekleniyor. Buna da kısaca slofie deniyor.

Daha öncelerde selfie diye bir kelime de sözlükte yoktu. Hatta Türkçeye özçekim olarak geçirildi. Resmi olarak kabul edildi. Şimdi slofie kelimesini de çevirmek gerekecek. muhtemelen de yavaş özçekim olacak. Özçekimlerin normalde bir fotoğraf olması gerekiyor. Slofie ise video özçekim olarak karşımıza çıkacak. Belki bir kaç saniyelik yavaş ama haraketli videoları internette sıklıkla göreceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca şimdilik bu durum sadece iPhone 11’e özgü olduğundan bir çok kişinin bunu göstermek için bu özelliği inatla kullanacaktır.

Diğer telefonlar yavaş çekim ön kamera özelliğini eğer tutarsa yeni modellerine ekleyecekler ya da bunu yazılımla halledeceklerdir diye düşünüyoruz.