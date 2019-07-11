SEO: Google’da Sıralamanızı Etkileyecek Bazı Unsurlar

Bu yazıda sizi üst sıralara çıkaran ipuçlarından değil alt sıralara çeken bazı hatalardan bahsedeceğiz. Google’da sıralamanızın aşağı düşmesi ani hit kaybına neden olur. Bunu da ilgili bir webmaster hemen farkeder. Peki Google sıralamasında aşağı düşmenize neden olabilecek en temel sıkıntılar nelerdir?

Google arama motorunda neden aşağı düşeriz?

Bunun en temel sebebi Google’dan ceza yemiş olabileceğinizdir. Siteniz spama düştüyse bu ani düşüş görülebilir ama her düşüşün sebebi bu değildir. İşte o az bilinen sebepler.

Site taşıma ve sunucu hatalar

Alan adınızı değiştirmeniz, hostunuzu değiştirmeniz ya da sitenin bütün dosyalarını yaşımanız veya siteye bir gün gibi uzun bir süre ulaşılamaması gibi sebepler sitenizi Google’da geri sıralara itebilir. Alan adınızı değiştirdiğinizde yönlendirmeleri doğru yaptığınızdan emin olun. Hostunuzu taşıdığınızda yine yönlendirmeleri ve dosyaları doğru taşıdığınızdan ayrıca taşıma sonrası bağlantıları (kalıcı bağlantılar) düzgün ayarladığınızdan emin olun. Daha kaliteli bir sunucu tercih edin.

Anahtar kelime, sitem nasıl spama düşer?

Anahtar kelime kullanımı oldukça önemlidir. Google en doğru anahtar kelimeleri seçerek kullanıcının sizi bulmasının kolaylaşacağını düşünüyor. Ama daha çok hit çekmek için bir çok insan konuyla alakası olmayan ama çok aranan anahtar kelimeleri de içeriğine girebiliyor. Bu yöntemle hit çekilmiyor mu? Elbette çekiliyor, ama ziyaretçi hemen siteyi terk ediyor. Çünkü içerik işine yaramıyor. Bu durumda siteniz Google’ın gözünde çöp konumuna düşüyor ve arama sonuçlarında ilk sırada olmasının anlamsız olduğu ortaya çıkıyor.

Spam içerikler

Kendi içeriklerinizi tekrar ederseniz Google ne yapmaya çalıştığınızı anlayamaz. Bu nedenle içerik tekrarlamak yerine var olan içeriğinizi güncellemenizi ve daha güçlü hale getirmenizi ister. Ya farklı bir şey yazın ya da hiç dokunmayın. Google kullanıcının sıkıldığı ve sevmediği içerikleri sıralamada geriye atar.

Bağlantı hataları

Google, sitenizde bütün taşların yerinde olmasını ister, bir ziyaretçi sitenizde bir bağlantıya tıkladığı zaman onun yerine ulaşması önemlidir. Eğer bağlantı kırıksa kullanıcı muhtemelen siteyi terk edecektir. Bu durumda Google’da sizi tek edecektir.

Siteniz gerilere düşmeye başladıysa bu sıkıntılardan şüphelenmeniz doğru olacaktır. Ve düzeltmek için hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.