Pubg Mobile Lite Nedir?

Markete girdiniz pubg aramasını yapın bir sürü pubg sürümü karşınıza gelecek. Bunun sebebi Tencent’in farklı sistemler için farklı Pubg sürümleri yayınlaması. Bilgisayar için de durum aynı. Örneğin Pubg var, Pubg Mobile emülatörden oynanabiliyor, Bununla birlikte Pubg Lite var. Artık mobilde de iki farklı Pubg sürümü mevcut. Çünkü Pubg Mobile Lite ülkemiz için çıktı.

Pubg Mobile Lite sistem gereksinimleri

Dosya boyutunun 400 Mb gibi küçük bir boyut olduğu Pubg Mobile Lite sürümünde 2Gb ramli cihazlar oyunu çok rahat oynatabiliyor. Hal böyle olunca oyuna daha fazla insan katılabiliyor.

Pubg Mobile Lite özellikleri

Sistem gereksinimlerinin yanında oyun içinde bazı özellikler de değişebiliyor. Bunları kısaca listelemek istedim.

Oyunlarda 100 değil 60 oyuncu var.

Haritalar daha küçük

Oyunlar 10 dakikada bitiyor.

Hedef alma sistemi artık daha kolay

Winner Pass adında bir özellik

Mermi hızı ve mermi düşme efektleri oyunda yok, gerçeklikten tamamen uzaklaşılıyor

Silah tepmesi özelliği oyundan kaldırılmış

Mini Haritada sadece sesler ve ayak izleri değil artık kişiler bire bir görülüyor.

Oyunun tamamen gerçeklikten uzaklaştığını görmek mümkün. Bu durum elbette bir çok insana kolay gelecek ama bir çoğu da bu oyunu oynamayacaktır.