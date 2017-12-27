ParaPuan Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kredi kartı ile alışveriş edenlerin aşina olduğu bir konudan bahsederken bir de uyarı yapmak istiyorum. Para puan ya da bankadan bankaya değişen adıyla hediye paralar kredi kartına alışverişiniz karşılığı yüklenir. Elbette kredi kartıyla mağaza arasındaki anlaşmadan doğan bu paralar için bir kaç uyarı amacıyla bu yazıyı yazmayı uygun gördük.

Para puan ilgili kredi kartının ilgili poz cihazında kullanılması suretiyle alışverişlerde geçerli olabilir.

Kisaca örnek verelim. ÜBankasi kredi kartınız var ve para puanlarınızı biriktirdiniz. Peki nasıl kullanacaksınız? ÜBankası pos cihazının olduğu bir mağazaya gidip alışveriş ettikten sonra kasada ödeme için para puan kullanmak istediğinizi söylüyor ve kartınızı veriyorsunuz. Bu sekilde para puanlarınızı alışverişlerde değerlendirmeniz mümkündür.

Peki bu yazıyı bunun için Mi yazdık?Hayır. Para puanlarınız sene basinda kartınızdan silinmiş olacak. Acele edin ve kullanın. Bir çok banka yeni yıla girerken para puanları sifirliyor. Bunun için acele edip puanları kullanın.

Ayrica aralık ayı biter bitmez onay vermeyenlerin kredi kartlarının internet alışverişine kapatılacağı konusunu da hatırlatalım. Sene sonu kartınız internet alışverişine kapatilsa bile kendiniz sonra açtırabilirsiniz sıkıntı yok.