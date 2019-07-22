Instagram İçin Gizli Filtreler Nasıl Aktif Edilir?

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sitelerinden birisi, burada insanlar fotoğraflar paylaşıyor. Çoğu kişi daha iyi ve eğlenceli görünmek için filtreleri kullanıyor. Filtreleri dilerseniz fotoğrafı paylaşırken kullanabiliyor dilerseniz kamera üzerinde de etkin hale getirebiliyorsunuz.

Kamerada filtre nasıl uygulanır?

Bunun için yapmanız gereken Instagram üzerinden kamerayı açarak sağ kısımdan filtrelerinizi seçmek. Buradaki filrteler muhtemelen Instagram’ın size ve diğer herkese sunduğu standart filtrelerdir. Peki daha fazlasını görmek ister miniz?

Gizli filtreler nasıl açılır?

Bu filtreler neden gizli sorusunun çok basit bir cevabı var. Çünkü siz filtrenin geliştiricisini takip etmiyorsunuz. Geliştiriciyi takip etmeniz gerekiyor. Bunun için filtre geliştiricilerini kontrol edebilirsiniz. Beğendiğiniz filtreler olursa o geliştiriciyi takibe alın. Ardından tekrar Instagram kamerasına girin ve orada yeni filtrelerin olduğunu göreceksiniz. İşlem bu kadar basit.

Örnek vermek gerekirse https://www.instagram.com/johwska kişinin bir çok filtresi bulunuyor. Filtrelerini hesabından kontrol edebilir ve beğenirseniz sizin filtreleriniz arasına yüklenmesi için onu takip edebilirsiniz.