Hangi Sony Telefonlar Android Güncellemesini Alacak?

Sony, telefon piyasasında oldukça geri kaldı. Oysa Android güncellemelerini en hızlı yayınlayan şirketlerden biriydi. Bunun sebebi ise stock roma sadık kalması olarak gösterilebilir. Bu sefer ise Android 10 güncellemesi konusunda geciken şirket güncelleme tarihi vermese de hangi modellerinin güncellemeyi alacağını açıkladı. İşte o liste;

Android 10 güncellemesi alacak Sony modelleri

Xperia 1 – Aralık 2019

Xperia 5 – Aralık 2019

Xperia 10 – 2020’nin başları

Xperia 10 Plus – 2020’nin başları

Xperia XZ2 – 2020’nin başları

Xperia XZ2 Compact – 2020’nin başları

Xperia XZ2 Premium – 2020’nin başları

Xperia XZ3 – 2020’nin başları

Güncelleme konusunda tam tarih paylaşılmıyor ama Sony cephesine bakarsak güncelleme in bir kaç ay içerisinde bitmesi isteniyor. Bu sayede kullanıcılarının gönlünü almak isteyen şirket geciktiğinin de farkında.

Sony çok dayanıklı modelleriyle dikkat çekse de estetik açıdan çok çalışması ve radikal kararlar alması gerekiyor. Bunun yanında Sony, diğer hizmet ve ürünleriyle entegre olması konusunda da oldukça başarılı.