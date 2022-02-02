En iyi e-ticaret yazılımı sayesinde kendi sitenizi kurup internetten satış yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak e-ticaret sitesi web sitesinin çok daha ötesindedir. Çünkü bu sitelerin büyük bir kısmı yazılımdan oluşur. Bu yazılım içerisinde güvenlik, ara yüz, pratik kullanım gibi birçok fonksiyon entegreli olarak çalışır.

Bu yazımızda e-ticarete yeni başlayacaklar için en iyi e-ticaret yazılımı öneri listemize yer verdik. Öğrenmek için hemen yazımıza geçelim.

Eticex E-ticaret Yazılımı

Eticex firması, 2000 yılından bu yana mükemmel altyapısı sayesinde birçok proje geliştirmiş ve bu projeleri ilk 100’e taşımış bir markadır. En iyi e-ticaret yazılımı listemizde ilk sırada yer alan Eticex’in hedefi, başarılı ve deneyimli ekibiyle birlikte e-ticaret alanında sektörün zirvesine yerleşmek.

Geliştirmiş olduğu e-ticaret paketleri sayesinde tüm dünyadan kolayca müşteri edinmenizi, daha hızlı ve daha pratik bir şekilde ürünlerinizi satmanızı, maliyetlerinizi minimum seviyede tutmanızı sağlıyor. Eticex sizin için kullanıcı odaklı ve güvenilir bir ara yüz sunarak, aynı zamanda tasarım odaklı çözümler oluşturarak başarıyı yakalamanızı kolaylaştırıyor.

WooCommerce E-ticaret Yazılımı

WordPress WooCommerce, WordPress tarafından 2011 yılında e-ticaret yapmak isteyenler için geliştiren en iyi e-ticaret yazılımından biri. Bu eklenti, küçük ve orta ölçekli firmalar için ücretsiz yazılımlar içeriyor. Yazılım açık kaynak kod yapısına sahip. Yazılım içerisinde binlerce modern görünüme sahip temalar var ve bu temaların bazıları ücretsiz olduğu gibi bazıları da ücretli.

WooCommerce yazılımının en büyük avantajları; tamamen WordPress altyapısında çalışması, teknik bilgi gerektirmeyen pratik ve hızlı kuruluma sahip olması, entegre bir yönetim paneline sahip olması ve geliştiriciler tarafından sürekli güncelleniyor olması.

İdeasoft E-ticaret Yazılımı

IdeaSoft, 2005 yılından bu yana web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunmayı ilke edinen Türkiye’nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcılarından biridir. Sektör tecrübesini doğru bilgi, işbirliği, gelişim ve güven ile birleştirerek e-ticaret ve e-ihracat alanında küresel bir lider olma yolunda ilerliyor.

IdeaSoft, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında 6 sene üst üste ödül alan bir ekiptir. Ayrıca; TEPAV Türkiye 100, Bilişim 500 gibi birçok etkinlikte ödülleri vardır.

T-Soft E-ticaret Yazılımı

Türk yazılım sektöründe öncü olmayı amaçlayan T-Soft, iç pazarda lider olmakla yetinmeyip silikon vadisine kadar uzanan bir yazılım şirketidir. Alt yapı çalışmaları 2015 yılı sonlarında başlamış, 2016 yılı başlarında ise şirketleşmiştir. Ardından hızla global pazara yönelik ürünler geliştirmeye başlamıştır. Ürünleri farklı segmentlerdeki girişimlere hitap etmektedir. Aynı zamanda T-Soft e-ticaret yazılımı ile büyük ölçekli işletmeleri hedef almıştır.

Ticimax E-ticaret Yazılımı

Ticimax, farklı tasarımları ile piyasada öne çıkan, kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen en iyi e-ticaret yazılımından biridir. Birçok sektörde hizmet sağlıyor. Ticimax’ın en büyük avantajı fiyat olarak piyasanın en uygun firmaları arasında olması. Premium çözümleri ile imkanları genişletmeniz mümkün. Ayrıca birçok sektörde hizmet sağlıyor.

Opencart E-ticaret Yazılımı

Opencart, 2009 yılında ortaya çıkan bir e-ticaret yazılımı. Bu yazılım açık kaynak kod yapısına sahip. Ülkemiz ve dünya genelinde birçok kullanıcısı bulunuyor. Yazılımın yazılım dili PHP. Küçük işletmeler için son derece uygun olan bu yazılım tamamen ücretsiz ve yaklaşık 15 bin adet modüle sahip. Sürekli güncellenen bu sistem içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz ekstra özellikleri belirli bir ücret karşılığında ekleyebilirsiniz.

PrestaShop E-ticaret Yazılımı

PrestaShop, ilk olarak 2005 yılında Paris’te bir okulda geliştirildi ardından tüm dünyaya yayıldı. Yazılım dili PHP ve açık kaynak kod yapısına sahip. Kullanan kişinin isteğine göre geliştirilebilecek yapıda. Çok fazla modül ve teması bulunan bu yazılım günümüzde birçok geliştirici tarafından güncelleniyor.

PrestaShop, rakipleri olan WordPress ve Opencart gibi kendi sitesinden download edilip kendi hosting hesabınıza kurulum yapılıyor. Kurulumu teknik bilgi gerektirmiyor ve kurulumdan sonra hemen sanal pos entegre edip satışa başlayabiliyorsunuz.

Magento E-ticaret Yazılımı

Magento, ilk sürümü 2008 yılında yayınlanan en iyi e-ticaret yazılımından biri. 2009 yılında ise enterprise sürümü ile ücretli ve ücretsiz şekilde kullanılmaya başlandı. Yazılımı PHP ve Zend Framework tabanlı. Günümüzde yaklaşık 300 bin orta ve büyük ölçekli firma tarafından tercih ediliyor. Ayrıca rakipleri arasında öne çıkmayı başaran Magento, Adobe firması tarafından satın alındı.

iMagaza E-ticaret Yazılımı

iMagaza, yıllık ödemenize gereken kalmayan, güçlü referanslara sahip en iyi e-ticaret yazılımından biri. Sınırsız kullanım ile isterseniz kendi hosting firmanızda da kullanabilirsiniz. Fiyatları oldukça ekonomik. Ayrıca Google’da öne çıkmanızı sağlayacak zengin şemaları destekliyor. Kobi ve premium olmak üzere iki çeşit paketi bulunuyor. Tasarım hariç blog sayfası, telefon desteği gibi istekleriniz için ekstra ücretleri bulunuyor.