Android Q KAranlık Mod Nasıl Aktif Edilir?

Daha resmi olarak yayınlanmadı ve bazı telefonlarda resmi test süreci başladı. Çok yakında çıkışını gerçekleştirecek. Android q yani Android 10 işletim sisteminden bahsediyoruz. Hayatımıza bir sürü yenilik getirecek olan Android Q, en önemli özelliği olan karanlık mod için bu yazıyı yazıyoruz. Android Q yüklü cihazlarda karanlık mod nasıl aktif edilir?

Karanlık mod nedir?

Özellikle Super Amoled ekrana sahip cihazlarda önemli miktar enerji tasarrufu sağlayan bu mod özellikle gece kullanımında gözleri rahatsız etmediği için tercih ediliyor. Bununla birlikte karanlık mod için siyah tema üzerine beyaz yazılar diyebiliriz. Bir çok kişi koyu temalardan da hoşlandığı için bu özelliği beklese de ana amacı enerji tasarrufu ve gece kullanımı.

Karanlık mod nasıl aktif edilir?

Android Q üzerine eklenen yeni bir özellik sayesinde karanlık mod yani diğer adıyla dark mode geçişi çok kolay.

Ayarlara girin Ekran ayarlarına girin Tema kısmına girin Koyu temayı seçin.

İşlem bu kadar basit.