AlÄ±ÅŸveriÅŸ Ederken Dikkat! Daha Uygun Fiyat Var MÄ±?

YakÄ±n zaman sonra Bim maÄŸazalarÄ±nda PS 4 fÄ±rsatÄ±yla ilgili haberler duydum. Ä°lk Ã¶nce onu vereyim. PS 4 Slim 500Gb modeli Bim’de 19 Nisan gÃ¼nÃ¼ 1799TL’ye satÄ±lacak. YanÄ±nda bir adet oyun koluyla 1 adet de popÃ¼ler bir oyunÂ veriliyor. Bu Ã¼rÃ¼n Ã¼zerinden ilerleyelim. Bu alÄ±ÅŸveriÅŸ mantÄ±klÄ± mÄ± bir bakalÄ±m.

PS4 fiyatÄ± uygun mu?

BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman 1799TL zaten Ã¼rÃ¼nÃ¼n piyasa fiyatÄ±. Amazon TÃ¼rkiye’den 1750TL alÄ±nabiliyor. Bu durumda diyeceksiniz ki Bim’de satÄ±lacak Ã¼rÃ¼n bir fÄ±rsat deÄŸil.

YanÄ±nda neredeyse 500TL’ye satÄ±lan bir oyun veriliyor. Yeni bir oyun diyebiliriz. EÄŸer Red Dead Redemption 2 seviyorsanÄ±z ve bu oyunu oynamak istiyorsanÄ±z bu satÄ±ÅŸ kesinlikle bir fÄ±rsat. EÄŸer oyunu zaten oynamayacaksanÄ±z almanÄ±za gerek yok.

Amazon TÃ¼rkiye’den almak istemiyor musunuz? O halde gittigidiyor ve n11 gibi yine bimden daha ucuza bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. FiyatÄ±n bahsedildiÄŸi gibi Ã§ok iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaten piyasa fiyatÄ± olduÄŸunu bilen Bim zaten posterin Ã¼zerine “kalitesini ve iÃ§eriÄŸi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±nÄ±z” ÅŸeklinde bir not dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. Bu durumda satÄ±n alÄ±rken iyice dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz gerekiyor.