Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? – Instagram Hesap Silme Linki [2022]

Instagram’dan sıkıldıysanız, farklı bir hesap açtıysanız ya da herhangi bir sebeple artık kullanmak istemiyorsanız Instagram hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. İçeriğimizde Instagram hesap silme nasıl yapılır konusunda size rehberlik ederken güncel Instagram silme linki ile birlikte hesap silme ile ilgili sık sorulan sorulara cevaplar vereceğiz.

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Instagram hesap silme nedir?

Milyarlarca kişi tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olan Instagram, keyifli içerik ve paylaşımlarla hayatımıza renk katıyor. Ancak bazen bu uygulamaya çok zaman ayırdığımızı, bağımlılık derecesine geldiğini düşündüğümüz anlar da oluyor. Her ne sebeple olursa olsun Instagram kullanıcılara hesaplarını silme imkanı veriyor.

Instagram kalıcı hesap kapatma ya da Instagram hesap silme işlemi yaptığınızda hesabınız 30 gün süre ile kapatılır. Bu 30 gün içerisinde hesabınızı tekrar aktif etmezseniz Instagram’daki profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenileriniz, takipçileriniz ve takip ettiğiniz kişiler gibi tüm bilgiler kalıcı olarak silinir.

Instagram hesabını tamamen silmek yerine geçici olarak da kapatabilirsiniz. Böylece hiçbir Instagram veriniz silinmeden hesabınız kapanır, süre farketmeksizin istediğiniz zaman hesabınızı geri açabilirsiniz. Instagram hesap dondurma ile ilgili rehberimize linke tıklayarak erişebilirsiniz.

Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Instagram hesabı silme kolay yöntem arayışındaysanız bu konuda size rehberlik ediyor olacağız. Instagram hesabını silme işlemi internet tarayıcısı üzerinden Instagram hesap silme linki aracılığıyla yapılır. Telefondan Instagram hesap silme için yine mobil tarayıcınızı kullanmanız gerekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone modellerinden birini kullanıyorsanız Instagram uygulamasından hesap silme işlemi de yapabilirsiniz.

Instagram hesap silme linki ile hesap kapatma

Instagram kolay hesap silmenin yolu hesap silme linkini kullanmaktır. Aşağıdaki adımları takip ederek basit bir şekilde Instagram hesabınızı silebilirsiniz;

1. Instagram hesap silme linkine tıklayın ve açılan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

Güncel Instagram hesap silme linki 2022 : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

2. Açılan ekranda hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Sizin için uygun olan seçimi yapabilirsiniz.

3. Hesap kapatma nedeninizi seçtikten sonra alt kısımda Şifreni tekrar gir kısmına mevcut Instagram şifrenizi girin ve ardından Hesabı sil butonuna tıklayın. Bu butonun alt kısmında hesabınızın ne zamana kadar gizleneceği ve hangi tarihte ne zaman silineceği sizinle paylaşılacaktır.

4. Bilgileri eksiksiz girdiyseniz yukarıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda hesabınızın tamamen ne zaman silineceği de yazıyor. Bu tarihten önce tekrar giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Telefondan Instagram hesap silme : iOS

Instagram’ın iOS uygulamasında herhangi bir linke ya da hesabınızı tarayıcıda açmaya ihtiyaç duymadan hesabınızı silebilirsiniz. iPhone’dan Instagram hesabını silme için şu adımları takip edin;

1. Uygulamada Instagram hesabınız açık değilse kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

2. Ekranın sağ alt kısmında yer alan profil fotoğrafınıza dokunarak profilinize girin.

3. Ekranın sağ üst kısmında bulunan üç çizgi (hamburger menü) işaretine tıklayın ve ardından Ayarlar seçeneğine dokunun.

4. Açılan menüde Hesap menüsüne girin.

5. Menünün en alt kısmında Hesabını sil seçeneğine tıklayın.

6. Açılan ekranda Hesabını Dondur ve Hesabını Sil olmak üzere 2 farklı seçenek bulunuyor. Hesabını Sil butonuna dokunarak Instagram hesabı kalıcı silme iOS işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Hesabınız 30 gün süreyle kapatılır ve bu süre içinde tekrar aktif etmezseniz tamamen silinir.

Telefondan Instagram hesap silme : Android

Android işletim sisteminde Instagram mobil uygulaması aracılığıyla hesap kapatmak mümkün değildir. Mobil tarayıcınız ya da bir bilgisayar aracılığıyla Instagram hesap silme linkini kullanarak hesabınızı silebilirsiniz.

Silinen Instagram hesabını geri açma

Instagram hesabınız için silme talebi verdikten sonra 30 gün içerisinde hesabınızı tekrar açabilirsiniz. Silinen Instagram hesabını geri getirmek için internet tarayıcınız ya da mobil uygulama üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yapmanızın ardından karşınıza Bu hesabı kullanmaya devam etmek istiyor musunuz? başlıklı bir ekran açılacaktır. Bu ekranda Hesabı tut butonuna tıkladığınızda Instagram hesabınız yeniden aktif olacaktır.

30 günlük süresi dolduktan sonra tamamen silinen Instagram hesabı geri açılamaz. Ancak yanlışlıkla silinen hesaplar ve bilginiz dışında silinen hesaplar için Instagram’ın bir destek bölümü bulunmakta. Instagram silinen hesabı geri alma formu yardımıyla platform ile iletişime geçebilir, Instagram destek ekibinden gelen geri dönüşe göre hesabınızı kurtarabilirsiniz.