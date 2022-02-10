Google geçmişi tamamen silme hakkında aklınızdaki tüm soru işaretlerinin yanıtı yazımızda!

Google internette ve telefonunuzda yaptığınız bütün aramaları, işlemleri, girmiş olduğunuz web sitelerini sunucularına kaydediyor. Size doğru reklamlar sunabilmek için takip ediyor ve verilerinizi topluyor. Bunu yaparken kötü bir amacı olmasa da verilerinizin Google’ın elinde olması sizi tedirgin ediyor olabilir. Yazımızda verilerinizi nasıl silebileceğinizi ve verilerinizin toplanmasını nasıl engelleyebileceğinizden ayrıntılarıyla bahsedeceğiz.

Android kullanıcılarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri için Google Play Store Uygulama Yüklenmiyor Sorunu [2022] yazımızı inceleyebilirsiniz.

Google My Activity Nedir?

Dünyanın en popüler arama motoru Google, kullanıcıların Google’da yaptığı aramaları ve girdiği web sitelerini kayıt altında alıp saklı tutuyor. Konum değiştirdiğinizde otel, uçak bileti, araç kiralama gibi birçok reklamın karşınıza çıkması ya da incelediğiniz bir ürünün günlerce her yerde önünüze çıkarak kendini hatırlatması tesadüf değil.

Sizi sürekli takip eden Google, internette dolaştıktan sonra arama geçmişinizi temizleseniz bile verileri depolamaya devam ediyor. Bu verilerin kayıt altına alındığı ve depolandığı yere Google My Activity diyoruz.

Aslında Google, Google My Activity’de reklamdan çok daha fazlasını saklıyor olabilir. Örneğin Android kullanıcılarının Google hesaplarını cihaza bağladıkları takdirde hangi tarihte ve hangi saatte telefonuna baktığını, hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini bile öğrenebiliyor.

Google ise verilerin güvenliği konusunda endişe etmemeniz gerektiğini söylüyor. Peki gerçekten güvenmeli miyiz? Yoksa her ihtimale karşı Google geçmişi tamamen silme yöntemlerini bilmemiz gerekir mi? Sorumuzun cevabı, kesinlikle evet! Google geçmişi tamamen silmek için yazımızı okumaya devam edin.

Google Geçmişi Tamamen Silme

Google’ın arama geçmişinizi saklamasından rahatsız oluyorsanız Google geçmişi tamamen silme yöntemleri için aşağıdaki adımları takip ederek bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz:

Tarayıcı üzerinden My Activity sayfasına gidin.

Karşınıza My Activity sayfası gelecektir.

Siteye Google hesabınızla giriş yapın.

Sil butonuna tıklayın.

Ardından Web ve Uygulama Etkinliği kısmına tıklayın.

Gelen sayfanın alt kısımlarında bulunan Tüm Web ve Uygulama Etkinliğini Yönet yazısına basın.

Tekrar Sil’e tıklayın.

Tüm Zamanlar seçeneğini işaretleyin.

Gelen listeden etkinliklerini silmek istediğiniz hizmetleri seçin.

Sonraki yazısına tıklayın.

Tekrar Sil butonuna bastığınız zaman işlem tamamlanacaktır.

YouTube İzleme Geçmişi Silme

Aşağıdaki işlemleri uyguladıktan sonra YouTube’da önerilen videolar ilgi alanlarınıza göre değil, bölgenize göre gelecektir. YouTube izleme geçmişi silme adımlarına bakalım:

Tarayıcınızdan My Activity sayfasını açın.

My Activity sayfasına gidin.

Google hesabınızla siteye giriş yapın.

YouTube Geçmişi kısmına tıklayın.

Tüm Zamanlar seçeneğine basın.

Sil butonuna tıklayın.

Google My Activity’i Devre Dışı Bırakma

Peki kişisel verilerinizin toplanmasının önüne nasıl geçebilirsiniz? Aşağıdaki yöntemle Google My Activity’i devre dışı hale getirerek daha fazla verinizin takip edilmesini engelleyebilirsiniz: