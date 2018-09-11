Mezundan AÖF Web Tasarım ve Kodlama Bölümü Hakkında Tüm Detaylar

Merhaba arkadaşlar, başlık biraz otomobil ilan başlığı gibi oldu 🙂 ama mezun birisinden bu bilgileri almanız sizin için iyi olacak düşüncesindeyim. Ülkemizde uzaktan üniversite eğitim hizmetini veren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bulunuyor. Lisans ve önlisans eğitimi verilen AÖF’de bir çok bölüm bulunmaktadır. Farklı branşların yer aldığı bu bölümlere 2016’da AÖF, Web Tasarım ve Kodlama bölümü de eklendi.

Uzun süredir web tasarım ve kodlama ile haşir neşir olan ben, bölüm açıldığını duyunca hemen kayıt yaptırmak istedim. İkinci üniversite kapsamında, daha önce üniversite bitirmiş olduğum için üniversite giriş sınavına girmeden kayıt yaptırabildim. 2 senelik bir bölüm olan Web Tasarım ve Kodlama bölümünün ilk mezunlarından biri olarak, Mayıs 2018’de tamamlayarak mezun oldum.

Bu yazımda bölüm hakkında bilgilendirme, dersler, öneriler ve neler ile karşılaşacağınızı anlatmaya, bu bilgiler ışığında kayıt yaptırmayı düşünenlere rehber olması dileğiyle bilgiler aktaracağım. Eğer anlatılanlara rağmen anlamadığınız veya merak ettiğiniz konular varsa yorum olarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yol gösterici ve aydınlatıcı bilgiler vermeye çalışırım.

Web Tasarım ve Kodlama Bölümü Nedir, Ne Değildir ?

Bölüm isminden de anlaşılacağı gibi bir websitesinin tasarımın yapılması, kodlanması ve yayına alınması konusunda çalışacak nitekli personel yetiştirmek için açılmış bir bölüm. Bölümü tamamlayan öğrencilerin web tasarımının nasıl yapılacağını, tasarım sürecinde nelere dikkat edeceği, bu tasarımların nasıl koda dönüştürülüp, yayına alınması ve yayındaki sitenin nasıl yönetilmesi gibi konuları öğrenmesi hedeflenmiş. Yani bu bölümü bitiren kişi format nasıl atılır, bilgi işlem gibi network ağı nasıl kurar gibisinden işlerle uğraşmayacaktır. Genelde bilgisayar mühendisi denilince web sitesi yapacak, web yazılımcı denildiğinde PC’de arıza gideren, format atan kişi gibi algılanabilir. Kısaca görev tanımı bu şekildedir.

Web Tasarım ve Kodlama Bitince DGS ile Hangi Bölümlere Geçilebilir ?

Okulu bitirdiğinizde DGS sınavına girerek aşağıdaki bölümlerin 4 yıllık lisans bölümlerine geçebiliyorsunuz. Bu geçilen bölümlerin okulları arasında ODTÜ gibi büyük üniversitelerde yer alıyor. Yani DGS ile geçiş sonrası gayet iyi okullardan lisans mezunu olabilirsiniz. DGS ile geçilebilecek bölümler ise şöyle (Lisans program bilgisi ÖSYM’den alınmıştır) ;

Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar Yazılım Mühendisliği

Bende bu sene DGS’ye girdim ve koyu renkli işaretlediğim bölümlerden birisine geçiş yapmayı düşünüyorum. Eğer olursa, o süreci de yine sizlerle paylaşacağım.

Bölümde Hangi Dersler ve Hangi Zamanlarda Öğretiliyor ?

Bölümde toplam 4 eğitim-öğretim dönemi bulunuyor. Burada bazı dersler, alan dersleri bazı dersler ise Türkçe, Tarih gibi ek derslerdir.

Eğer ikinci üniversite olarak okuyorsanız bazı derslerden muaf olmak için kayıt esnasında başvurabilirsiniz. Genelde lisans veya önlisans bitirmiş kişiler aşağıdaki muaf olabilecek dersleri %90 aldığını düşünerek, bu derslerden muaf olmanız ders yükünüzü hafifletecektir.

Muaf olabileceğiniz 4 grup ders olup toplamda 8 ders vardır. Dersler ise şu şekildedir;

Temel Bilgi Teknolojileri I – 3 Kredi (Word, excel gibi programların kullanımı, sosyal ağlar, internet, pc kullanımı gibi temel işlevler anlatılmaktadır.) Yabancı Dil I* – 0 Kredi Temel Bilgi Teknolojileri II – 3 Kredi Yabancı Dil II* – 0 Kredi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – 3 Kredi Türk Dili I – 3 Kredi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – 3 Kredi Türk Dili II – 3 Kredi

*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

Ben başvuru esnasında muaf olmayı tercih ederek beni baya bir yükten kurtarmış oldu. Eğer yukarıdaki derslerin hepsinden muaf olursanız, her dönemde 6 dersiniz kalmış olacaktır.

Derslerin Eğitimi ve Sınav Sistemi Nasıl İşliyor ?

Dersler uzaktan öğretim olduğu için bir portal üzerinden devam ediyor. Bölüme kayıt olduğunuzda her dönem başında, AÖF bürolarından ders kitaplarını ücretsiz olarak alıyorsunuz. Aynı kitapların dijital formatları da yine portalda bulunmaktadır. E-Kampüs adı verilen portalda dersleri ünite özeti, dersin tamamı, videolu veya sesli anlatım gibi metotlar ile takip ediyorsunuz. Derslere devam etme, belirlenen zamanda derse girme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Benim en çok sıkıntı çektiğim konuya gelirsek, bölüm ilk öğrencileri olmamızdan dolayı daha önce çıkmış soruları veya bazı derslerin yardımcı materyallerinin olmamasından çalışmak zor olabiliyordu. Uzun süredir eğitim verile AÖF bölümleri veya derslerinin çıkmış soruları olması güzel olyor. Çünkü kitaptaki bölüm sonundaki sorular alakasız ve yetersiz.

Derslere çalıştınız artık sınav zamanı geldi. Sınavlar sene başında tarihleri belirlenmiş olmaktadır. Aksi durum olmadıkça tarihler değişmiyor. Sınavlar çoktan seçmeli şeklinde test olarak olmaktadır. Genelde 30 dakika da sınavı tamamlıyordum. Çok uzun süren bir sınav olmuyor vakit oldukça fazla olduğunu bilmeniz sizi rahatlatsın.

NOT: AÖF sınavına ilk gittiğimde ÖSYM gibi yapıldığını sanıp yanıma bir şey almadım. Oysaki AÖF’de kalem filan veirlmiyormuş. O yüzden kalemini silginizi vs. alın. Araba anahtarı ile de giriş yapabiliyorsunuz. O yüzden arabayla gelmek isterseniz aklınızda olsun. Cep telefonu veya kayıt cihazı gibi araçlar yine yasak, onları sokmak için uğraşmayınız.

Dersler ve Ders İçerikleri

Kırmızı, yeşil ve sarı renk ile işaretlenmiş dersler hakkında ayrıntıyı bir sonraki paragrafta açıklıyorum. Bunlar neden böyle demeyin 🙂

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders İçerikleri Hakkında Bilgiler (Bana Aittir) BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I 3 Word, Excel gibi programların, internet, sosyal ağlar gibi konuların anlatıldığı ders EST101U Görsel Estetik 4 Fotoğraf, renk, görüntü gibi konularda nasıl yaklaşımlar yapılmalı ve bu kavramların açıklamalarının anlatıldığı ders HUK301U Bireysel İş Hukuku 4 İş kanunlarına göre haklar neler, hangi konularda nasıl yasalar var bu konular anlatılmaktadır. İLT303U Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi 4 Çalışma hayatındaki iletişim, nezaket, giyim gibi kişinin imajının nasıl olması gerektiği konusunda bir ders. MEİ103U Medya ve İletişim 4 Medya ile alakalı ders. YBS303U Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 4 Tasarım yapılırken kullanıcının kullanımı kolaylaştıran, anlaşılır ve standartlara uygun tasarım konusunda bir ders YBS309U Bilgi Toplumu ve E-Devlet 4 E-Devlet uygulamaları ve bu uygulamaların çalışmaları hakkında BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II 3 Word, Excel gibi programların, internet, sosyal ağlar gibi konuların anlatıldığı dersin devamı HUK124U Bilişim Hukuku 4 Bilişim sektöründe yasal ve yasal olmayan konuların, bilişim hizmeti sunan kişi veya firmaların sorumlulukları gibi konular. İLT102U Yeni İletişim Teknolojileri 4 Yeni dünya düzeninde internet, sosyal ağlar, akıllı tvler gibi araçların tanıtılması ve kullanılması MAİ102U Marka ve Yönetimi 4 Markanın oluşturulması ve markanın devamının sağlanması konusunda anlatımlar PZL304U Pazarlama İletişimi 4 Reklam, ürün, ambalaj gibi pazarlamaya destek olan kavramlar ve pazarlama satış konusunda tanımlar YBS302U Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği 4 Ağ güvenliği, ağ haberleşmeleri gibi konular YBS308U Sosyal Ağ Analizi 4 Bildiğimiz sosyal ağ ile alakalı değildir, tamamen ağ bilimi diyebiliriz. Bu konuda kavramların anlatıldığı derstir. İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma 3 Girişimcilik konularında dikkat edilmesi gerekenler, süreçler gibi konular anlatılmaktadır. TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 Klasik tarih dersleri. TÜR201U Türk Dili I 3 Klasik Türkçe dersleri. WTK201U İçerik Yönetim Sistemleri 5 CMS olarak adlandırılan içerik yönetim sistemleri hakkında bilgi ve piyasada bulunan CMS’lerin kullanımı hakkında bilgi veren ders. WTK203U Web Yayıncılığı 5 Web sitelerinin yayınlanması konusunda kullanılan araçlar, servisler ve diğer ürünlerin tanıtıldığı ders. WTK205U Web Okuryazarlığı 3 Web dönemlerinin anlatıldığı, webin kullanımın anlatıldığı ders WTK207U Web Tabanlı Kodlama 5 HTML, CSS gibi kodlamaların nerede, nasıl kullanacağını anlatan ders. WTK209U Görsel Web Tasarımı 3 Web tasarımında kullanılan araçlar, logo, tipografi gibi konular anlatılmaktadır. TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3 Klasik tarih dersleri. TÜR202U Türk Dili II 3 Klasik Türkçe dersleri. WTK202U Öğrenme Yönetim Sistemleri 5 Eğitim-öğretim sistemlerinin yönetilmesi, kullanılması gibi konular. WTK204U Web Yayıncılığı Araçları 5 FTP programlarının kullanımları, programlar ile blog yayınlarının paylaşımı gibi dersler bulunmaktadır. WTK206U Web’de Telif Hakları ve Etik 3 Web’de yer alan fikri mülkiyetler, telif hakları, lisanslamalar vb. konular yer alıyor. WTK208U Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 3 Web ürünlerinin pazarlaması, satışı, teknik destekleri gibi konular anlatılmaktadır. WTK210U İnternet Tabanlı Programlama 5 PHP, Python, Javascript, Ruby, JS, ASP.net dilleri anlatılmaktadır. WTK212U Web Grafik Tasarımı 3 Illustrator, Corel, InDesign gibi programların kullanımları anlatılmaktadır.

Dersler Hakkında Görüşlerim

Yukarıda kısa kısa bilgi verdiğim dersler bölüm içinde aldığınız zorunlu dersler. Bu derslerin bazıları ilgi çekici olsa da bazıları gerçekten de hem gereksiz hem de uğraştırıcı. Derslerin bazılarını sadece ders kredisi tamamlamak veya yetişmediği için eklendiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten gereksiz dersler nedeniyle oldukça bölümden soğuyorsunuz ki bunu facebook ve diğer platformlarda, diğer öğrencilerde dile getiriyor. Özellikle ilk sene bu derslerin çok fazla yer kaplaması bende de oluşan “Boşuna mı para veriyorum, bölümü bıraksam mı?” hissiyatı oluşturmadı değil. O yüzden bunu bilerek kayıt olmanızı tavsiye ediyorum. Derslerin çoğu ilginizi çekmiyorsa şöyle durup düşünün.

Gelelim derslerin neden gereksiz geldiğini veya olması gerekenden farklı olduğuna. Yukarıdaki ders tablosunda bazı renklendirmeler yaptım. Renklendirmeler de kırmızı ile işaretlenenler bana göre bu bölümde verilmemesi gereken dersler, sarı ile işaretlenenler ise verilebilir ama olmasa da olur dediğim dersler, yeşil ile işaretlenenler ise bölüm için çok önemli olan mezun olanların en sık kullanacağı ders içerikleri olup çok yüzeysel işlendiğini düşündüğüm derslerdir.

Kırmızı Renkli Dersler

Özellikle kırmızı olarak işaretlediğim dersler arasında ağ yönetimi ve sosyal ağlar dersleri gerçekten çok saçma, anlaşılması zor ve kullanılmayacağını düşündüğüm bir ders. Elbette her bilimsel çalışmanın, dersin bir gerekçesi vardır. Ama uzun süredir bu sektörde de bulunmamdan dolayı pratikte hiç bir faydası olmayacağını düşündüğüm dersler. Bu kırmızı renkli derslerin web tasarım ve kodlama açısından bir faydası olmaz. Sadece size genel kültür gibi bir bilgi sağlamış olur. Bu derslerin içindeki bazı derslerin de neden ders olarak verildiğini de anlayamadım. Mesela öğrenme sistemleri dersi, e-kampüs gibi bir sistemin işleyişini, yönetilmesini vs. anlatan bir ders. Bu dersin komple bir ders olarak değil de bir ünite olarak verilse yeterli olurdu. Çünkü profesyonel hayatta bu sistemi kullanacak kişi sayısı çok az olacağını düşünüyorum. Bunun dışında e-devlet konularının ders olarak anlatılması, e-devlet sistemi bunlar gerçekten de ders olarak bu bölüme uygun olmadığı düşüncesindeyim.

Sarı Renkli Dersler

Sarı renkli dersler ise bölümde yer almasının veya almamasının arasında kaldığım dersler. Bu dersler, eğer daha önemli dersler eklenmesi durumunda çıkartılması gereken ders ihtiyacı olursa o zaman iptal edilebilecek türdendir. Ama bölümde ders boşluğu varsa olmasında sakınca görmediğim, mezunlara iş hayatında yardımcı olabilecek derslerdir.

Yeşil Renkli Dersler

Bu dersler, bölümde olmazsa olmaz dediğim fakat beni tatmin etmeyen konu işleyişi ve konulara ayrılan bölümlerin yetersiz kaldığını gördüğüm derslerdir. Örneğin içerik yönetim sistemleri dersinde wordpress, joomla gibi popüler içerik yönetim sistemleri anlatılmış. Bu ders içindeki içerik yönetim sistemlerinin tek ünitede anlatılması bence yetersiz kalmıştır. Örneğin wordpress gibi popüler ve yaygın kullanılan bir CMS’nin tek ünite anlatılmasını doğru bulmadım. Çünkü dünyadaki websitelerin yaklaşık %30’u wordpress ile yapıldığını düşünürsek, wordpress gibi bir CMS’nin tek ünite yerine ders olması gerekirdi. Woocommerce gibi bir sistemin tüm ayrıntıları anlatılabilir. Kurulum, yönetim, eklentileri vs.

Bunun dışında aynı ders içinde yer alan CraftCMS (adını ilk defa bu kitapta duydum), DotNetNuke-DNN gibi CMS’lerin gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Buna benzer olarak internet tabanlı programlama dersi olmazsa olmazların en başında gelir. Web sitelerin can damarı bu kodlama dillerinin her biri tek ünite olması beni hayal kırıklığına uğrattı. PHP, Pythpn, Ruby hepsi birer ünite ayrılmış. Bunlar ders olarak anlatılmalı ve detayı artırılmalıydı.

Genel Düşüncem

Bölüm güzel, özellikle bu bölüm ile DGS yardımıyla güzel bölümlere geçiş imkanı olması gayet güzel. Fakat sırf diploma sahibi olmak için bu bölümü okumanın anlamı da olmuyor maalesef. Ders içerikleri ve ders içeriklerinin planlaması, bölümden mezun olan arkadaşlara bir fayda katar mı konusunda emin olamıyorum. Çünkü bazı konular gereksiz uzamış bazıları ise yetersiz kalmış. Çoğu platformda özellikle gereksiz konuların uzun tutulmasından dolayı bölüme bırakanların olduğunu gördüm. Bu nedenle bu bölümde bir düzeltmenin yapılması öğrenciler adına iyi olacaktır.

Diğer konu da dersler konusunda yeterli soru kaynakları olmaması. Çok fazla sözel bilgi var ve kendinizi sınayacak bir soru yok. Kitaptaki bölüm sonu soruları az ve sınava göre farklı sorular. Güzel bir soru bankası da verilse ve ona da insanlar çalışsa çok iyi olacak. Sırf soru sormak için ilk internet Türkiye’de nerede kullanıldı, ilk internet sisteminin adı nedir gibi iş hayatında işe yaramayacak sorular, sınavlarda sorulabiliyor. Mantık sorusu gibi bir problem verilse ve bu problemi çözecek kodlama dili hangisi veya kod yazılımı hangisi gibi soru sorulsa insanlar düşünerek yapar. Hem de kod bilgisine sahip olur.

O kırmızı ile işaretlenen dersler haricinde yeşil ile belirtilen derslerde bile sırf soru olsun diye ezber mantığıyla sorulmuş, işe yaramayan sorular ile karşı karşıya kaldık. Arpanet ile bir çok bilgi sahibi oldum. Ama iş hayatında kullansam hiç bir işime yaramaz.

Bence bölüm hocaları derslerin konularını ve dersleri, bu bölüme uygun şekilde düzenleme yapmaları faydalı olacaktır. En basitinden, iş ilanlarına bakarak veya özel sektördekiler ile buluşup neler olması gerektiğine, hangi konularda ihtiyaç olduğuna veya eksiklikler olduğunu öğrenebilir ve daha verimli bir ders planı ortaya çıkartılabilir.

Eğer sırf diploma almak için kayıt olacaksanız tercih edin ama ben bir şey öğreneyim diyorsanız, diploma önemli değil derseniz şu anda bu bölümü önermem. Onun yerine Youtube veya Udemy videolarından ders almanız hem pratik anlamında hem de zaman anlamında sizin için daha iyi olacaktır.

Bunun dışında bölüm hakkında, derslerin içerikleri hakkında sorularınız olursa, lütfen hiç çekinmeden yorum bölümden sorabilirsiniz.