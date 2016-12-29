Kredi Kartı Olmadan Amerika App Store Kimliği Nasıl Oluşturulur?

iOS’a eklenen uygulamalar önce ABD, Kanada gibi ülkelerde indirilmeye sunuluyor. Türkiye’de daha sonraları indirilmeye sunulduğu için biz uygulama çıkar çıkmaz hemen indiremiyoruz. Çıkan uygulamaları hemen deneme yanlısı biriyseniz o zaman anlatacağımız yöntemle App Store’a eklenir eklenmez hemen uygulamaları indirme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Amerika App Store kimliği oluşturmak için;
- Öncelikle Türkiye Apple kimliğinizden çıkış yapıyorsunuz.
- Ardından App Store’a girip ücretsiz bir uygulamayı indir butonuna basarak indirmek istiyorsunuz.
- Haliyle çıkış yaptığınız için sizden Apple kimliğini girmenizi veya yeni kimlik oluşturmanızı isteyecek.
- Yeni kimlik oluştur dediğiniz zaman ülke olarak United States’ı seçiyorsunuz.
- Yeni hesap açarken verdiğimiz onayları veriyorsunuz.
- ABD hesabınıza bağlı yeni App Store kimliğinizi giriyorsunuz.
- Karşınıza kredi kartı seçimi yapmanız için bir alan gelecek. Bu alanda “none” seçeneğini işaretliyor ve devam ediyorsunuz.
ABD App Store hesabı oluşturma işlemini yukarıdaki işlemleri takip ederek yapabilirsiniz.
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