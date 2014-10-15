Resimli Kelime Bulmaca’nın Tüm Cevapları

Benim ve eşimin severek oynadığımız bazen birbirimizi geçmek için büyük çaba gösterdiğimiz oyuna ait cevapları burada topladık. Android ve iPhone telefonlarında bulunan “Resimli Kelime Bulmaca” oyununa ait bu cevaplar ile takılıp, sinirlendiğiniz bölümleri geçebilirsiniz.

Oyuna ait 4 resime en yakın kelimeyle burada o bölümün adını yazdık umarım sizde bu duruma artık son verirsiniz 🙂

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İŞTE CEVAPLAR

1 Salyangoz-araba-yaşlı- baston : YAVAŞ

2 Dünya – yumurta – ceviz – inci : KABUK

3 Topuklu ayakkabı – ponza taşı – ayak – topuklu ayakkabı : TOPUK

4 Bakanların olduğu 4 resim : YOLSUZLUK

5 Kızıl saçlı kızlar – kızılderili – kızıl meydan : KIZIL

6 Tenis kortu – labirent – şezlong – 5 insan : GÖLGE

7 Helikopter – kurtarma aracı – uçak – yat : MERDİVEN

8 Resim – albüm kapağı – cd kapağı – resimlik : ALBÜM

9 Vale – masa – bacak – kemik : BACAK

10 Yaprak – tuvalet kağıdı – romalı – sarma : YAPRAK

11 Ev – imzalamak – kazalı araç – sigorta : SİGORTA

12 Hoparlör – tiyatro – derslik – ses : AMFİ

13 – 4 tane bayan göz resimleri : SÜRME

14 Kirpi – köpek – kuzu – ördek : SEVİMLİ

15 Şort – gözlüklü adamlar -çantalı adam – beckham : KISA

16 – 4 tane karışık içecek : KOKTEYL

17 Sıcak su torbası – kahve – demir eritmek : SICAK

18 Horoz – kedi – köpek – eşek : HAYVAN

19 Kelebek – ağ – kadeh – baloncuk : NARİN

20 Tavla – doku – yumurta – soğan : ZAR

21 – 4 Adet çikolata resmi : ÇİKOLATA

22 – 4 Adet lamba resmi : FLORESAN

23 – 4 Adet baharat resmi : BAHARAT

24 Gevrek – direksiyon – cankurtaran : SİMİT

25 – 4 Adet geometri resmi : GEOMETRİ

26 Limon – ekşimsi kadın yüzü – jelibon – lime : EKŞİ

27 Yıkım – arkeoloji – kazı yapmak : KAZI

28 Bayrak – insanlar – para – koç : BAYRAM

29 Pantolon – balık – kabak – bel : BOL

30 Far – ruj – rimel -sürme : MAKYAJ

31 Araba – demir – sunta – kıta : PLAKA

32 Kafe – kahve çekirdeği – kahve : KAHVE

33 Fabrika – tren – ütü – su ısıtıcı : BUHAR

34 Köpek – kedi – ördek – fil : YAVRU

35 Mezunlar – Atatürk – Askerler – köpek : EĞİTİM

36 Jack Sparrow – pilot – otobüs şöförü – futbolcu : KAPTAN

37 – 4 Adet Kibrit resmi : KİBRİT

38 Gömlek – oynamak – sayfa ayırmak – oynayan adamlar : KIVIRMAK

39 Olta kurdu – kurt gözü – kurt köpeği – kitap kurdu : KURT

40 Spor araba – spor ayakkabı – atletler – sprinter : SPOR

41 Saat Kulesi – saat resimleri – kraliçe elizabeth : SAAT

42 Onay işareti – düz çizgiler – kutu işaretleme : DOĞRU

43 Eski arabalar – orkestra – müzik çalanlar : KLASİK

44 Dozer – Sütunlar – konserve kutuları – sihirbaz şapkası : SİLİNDİR

45 Karışık çerez ve cips resimleri : ÇEREZ

46 Şehir resmi – messi – matador – flamenco : İSPANYA

47 Antreman yapan futbolcular – spor kıyafetli manken – koşan insanlar – Şener Şen : EŞOFMAN

48 Motorsiklet – motorsiklet direksiyonu – bmx bisiklet – yarış bisikleti : GİDON

49 Araba boyama – ceket – etekli kadın – boyanan araba : ASTAR

50 Tokmak – kanun çalan adam – kanun resmi – kitaplar : KANUN

51 Çiftlik resimleri – at resimleri – inekler : ÇİFTLİK

52 Spor ayakkabı – köprü – yemek yemek – yaka çeken kadın : BOĞAZ

53 Tiyatro Oyunu – Efeler – Oyun havuzu çocuk – oyun kolu : OYUN

54 – 4 Tane kurdele resmi : KURDELE

55 – Savaşan insanlar – Atatürk – Eski araba – Che : DEVRİM

56 – Villa resmi – Tuvalet kağıdı reklamı – inek resmi – coca cola reklamı : REKLAM

57 – Sakallı adamları – maskeli adamlar -ayin yapan adamlar : TARİKAT

58 – Asker – sargı bezi – yara bandı -bayan kasketli kadın : BERE

59 – Bavullar – otobüs – araç bagajı – bavul : BAGAJ

60 – 4 Adet farklı bisküvi çeşitleri : BİSKÜVİ

61 – Okey ıstakası – araba hızı – uçak kokpiti : GÖSTERGE

62 – Yazılar – et – köfte – yüzüklü yazılar : SATIR

63 – Kraker – kulak karıştırma – yemek çubukları : ÇUBUK

64 – Sırtı yanmış adam – koşan adam -atlet – erkek atlet : ATLET

65 – Toz bulutu – tuz – toz alan kadın – kirli şişeler : TOZ

66 – Kale – futbol kalesi – hokey kalesi : KALE

67 – İnmiş lastik – patlamış lastik -patlak balon – top patlaması : PATLAK

68 – Öğrenciler – milli takım – ronaldo – okullular : FORMA

69 – Plastik dirsek – insan dirseği – dirsekli kadın : DİRSEK

70 – Ev – insan eli bebek – kaleci – balık tutmak : TUTMAK

71 – Miting – yürüyen insanlar – yürüyüş yapan kadın – peace pankartı : YÜRÜYÜŞ

72 – Çöp şiş – çöp tenekesi – kibrit : ÇÖP

73 – Akü – ilaç – levha – kola : ASİT

74 – Küp şekilleri – üst üste kutular – küp şekerler – testi : KÜP

75 – Kaslı adam – bacak – kol çalışan adam – kadın sırtı : ADELE

76 – Saçını yıkayan kadın – köpüklü bebek – ele dökülen şampuan : ŞAMPUAN

77 – Makineler – Çalışan işçiler : FABRİKA

78 – Güneşlenen kadınlar – güneşlenen adam – mayolu kadın – yüzen adam : MAYO

79 – Windows resimleri – makas kurdele – havai fişek : AÇILIŞ

80 – Kovboy şapkalı adam -etekli adamlar – gömlekli kızlar – okula giden kızlar : EKOSE

81 – Ağaç – Kitaplar – Yazılar – Kadın : KALIN

82 – Buz – okey – taşlar – ev : TAŞ

83 – Kola kutusu – beher – saçlar : HACİM

84 – Gömlek adam – denizden çıkan adamlar – çıkarma işlemi : ÇIKARMA

85 – 4 Tane gezegen resmi : GEZEGEN

86 – Super mario – yazılar – yaratık : KAREKTER

87 – Kadın erkek – süzgeç : SÜZMEK

88 – Bebek – kadın – teyze – mezar taşı : ÖMÜR

89 – Taşlar – Taşıma – Kamyon – Fil : AĞIR

90 – Kitap – kitap sayfaları – kadın yüzü : CİLT

91 – Çöp torbası – geri dönüşüm kutusu – şişe – oyuncak : PLASTİK

92 – Yıldızlar – takım çantası – tornavida – futbol takımı : TAKIM

93 – Fotoğraf çekimi – araba çekimi – halat – kürek çekme : ÇEKİM

94 – Keman – boğa – balık tutan adam – boya kovası : BURÇ

95 – Cetvel – ağırlık – tse – a4 kağıdı : STANDART

96 – Deniz bisikleti – araba gaz fren – bisiklet – bisiklet süren adam : PEDAL

97 – Mısır – film -film kadrajı – film oynatma makinesi : SİNEMA

98 – Buzdolabı – grip olmuş kadın – derece – limonata : SOĞUK

99 – Devre – ethernet girişi – kapı kolu – otoyol : BAĞLANTI

100 – Karga resimleri – karga burun : KARGA

101 – Çatı yapan adamlar – köpük sıkan adam – ev dış cephesi -kaplamalı borular : İZOLASYON

102 – Poker fişleri – yazar kasa fişi – priz : FİŞ

103 – Okula giden çocuk – öğretmen – gazete : OKUMAK

104- 4 Tane poğaça resmi : POĞAÇA

105- Film şeridi – mıknatıs – insan yüzleri – aşağı başparmak : NEGATİF

106 – Büyük keman resimleri : KONTRBAS

107 – Pamuk prenses – sindrella – külkedisi : MASAL

108 – Jimnastik – tren yolu rayları – çizgiler – atlet : PARALEL

109 – Sarılan çocuklar – elele tutuşan çocuklar – köpekle çocuk : ARKADAŞ

110 – Taşlar – tapınak – sumo güreşi – savaşçılar : JAPONYA

111 – 4 Tane kağıt para resmi : BANKNOT

112 – Uçak motoru – kokpit – uçak koltukları – uçak penceresi : UÇAK

113 – Kahve – sörf – banyo – bira : KÖPÜK

114 – Damperli kamyon – balık – domuz kumbarası – palyaço ayakkabısı : BÜYÜK

115 – Çiğdem – karpuz çekirdeği – kurşun – kahve çekirdeği : ÇEKİRDEK

116 – Kredi kartları – poker kartı – adam kartlar : KART

117 – ISO 9001 – belgeli adamlar – diploma : SERTİFİKA

118 – Dans eden kızlar – piyano – gitar – eğlenen kızlar : MÜZİK

119 – Eller – kapı kolu – yüzük – saat : KOL

120 – Köy resmi – etekli adam – doğa manzarası – bilgisayarlı kadın : ETEK

121 – Çekiç – el çırpma – yanan çakmak – el çakmak : ÇAKMAK

122 – Sincap – Sıcak çay – su içen çocuk – sigara içen adam : İÇMEK

123 – Matematik sorusu – karışık yol – taşlar – yazı yazan öğretmen : KARMAŞIK

124 – Bebek yüzü – maymun – şaşırmış adam – köpekler : ŞAŞKIN

125 – Kadın saçları – yol resimleri : UZUN

126 – Özgürlük heykeli – hollywood – las vegas – köprü : AMERİKA

127 – Yaprak – doğa -manzara – göl : TABİAT

128 – Çark – domates yoğurt – kadın saç taraması – filler : ÇİL

129 – Güneş – adam – para : SEMBOL

130 – Gizli balık – baykuş – askeri giysi – iguana : KAMUFLAJ

131 – Fayans – karo – karo pasta : MOZAİK

132 – Kadın saçı – gürz – topuzlu saç : TOPUZ

133 – Bisiklet – Hulahup – polis – ingilizce kelimeler : ÇEVİRME

134 – Piza kulesi – italik a harfi – yamuk kitaplık : EĞİK

135 – Pencere – kelebek – uçak – gitar : SİMETRİK

136 – Darwin – soy ağacı – maymundan insana : EVRİM

137 – Takvim – yemek yapan kadın – ateş : OCAK

138 – Su barajı – futbol barajı – akan sular : BARAJ

139 – Yanan mum – tekneler – denizde tekne – mum ve tabak : KAYIK

140 – Fotoğraf makinesi – bulaşık makinesi – kahve makinesi : MAKİNE

141 – Adam – Kadın pantolonu – olmayan pantolon – geçit : DAR

142 – Pastırma – Çocuk – Adam – hücre : SİNİR

143 – İplikler – Olta – zincir : MAKARA

144 – Patlamış mısır – piramit resimleri – mısır koçanı : MISIR

145 – Notalar – kapı açmak – açma kapa tuşu – el anahtarları : ANAHTAR

146 – Şapka – bikinili kadın – adam – kemik : RÖNTGEN

147 – Yanan odunlar – ocak – petrol – kömür : YAKIT

148 – Bilgisayar faresi – fil – fare kapanı : FARE

149 – Kadın ile erkek – dalgıç – para alan hırsızlar – kalp : VURGUN

150 – Müzik sistemleri – konser – araba seti : HOPARLÖR

151 – Gözleri kapalı kadın – insanlar – çocuk – hediyeler : SÜRPRİZ

152 – Araba – bilgisayar – meyveler – para kutusu : KASA

153 – Golf topu – para – çocuk – kadın : YEŞİL

154 – Araba tamircisi – tamir yapan legolar – asfalt : TAMİRAT

155 – Adam – para uçak – tuvalet rulosu – insanlar : KAĞIT

156 – Yatak – Kask giyen işçi – Yazı – Gelinlik para : BAŞLIK

157 – Tren – Peçeli kadın – kömür – göz : KARA

158 – Yatak – mutfak – türkiye haritası – eşarp : ÖRTÜ

159 – Tavşan – kuşlar – çiçekler – ağaç : İLKBAHAR

160 – Dükkan – gölgelik – çadır – deniz kıyısı : TENTE

161 – Teknedeki adam – kumdaki çocuk – fırıncı – kemikler : KÜREK

162 – Lastik – öpen çocuk – araba lastiği – gülen bebek : YANAK

163 – İlaç çeken bebek – öksüren adam – sıkışan kadın – hava çeken kadın : ASTIM

164 – Pisa kulesi – venedik – pizza – collesium : İTALYA

165 – Araba -araba ekranı – hızlı araba – lastik : MAVİ

166 – Sufle – hindi – ekmek : KABARMAK

167 – Kargaburun – paten ayakkabısı – gemi – burnunu silen adam : BURUN

168 – Eller – satranç tahtası – satranç – ojeli tırnak : MAT

169 – Alışveriş kadın – piyano – ıslık – nasrettin hoca : ÇALMAK

170 – Boya yapan fil – cambaz – şarkı söyleyen çocuk : YETENEK

171 – Dağ – Sırtını tutan kadın – başını tutan kadın – dağ zirvesi : AĞRI

172 – Ağaç dönüşümü – kare – daire – elin içinde ağaç : ÇEVRE

173 – Ev para yazı – bira – kola – süt : DEPOZİTO

174 – Araba lastiği – çimen – kitap sayfaları – takvim : YAPRAK

175 – Adamlar – kaleci – fare kapanı – koşan çocuklar : YAKALAMA

176 – Soğan – yonca – çiçek – çam kozalağı : BİTKİ

177 – Villa – tavla – şehir – küçük ev : KAPI

178 – Heykel – nota – resim – kadın heykeli : ESER

179 – Yazı – ipad – ilaçlar – taş yazısı : TABLET

180 – Kelimeler – harfler – el işaretleri : ALFABE

181 – Toplu iğne – balık iğne – şırınga – dantel : İĞNE

182 – Plates yapan kadın – bacağı acık kız – esneyen kadın – sapan : ELASTİK

183 – Anne ve çocukların bulunduğu resimler : ANNE

184 – Liman şehri – su kemeri – robin hood – elbiseli kadın : KEMER

185 – Justin – Kanada bayrağı – dağlar – askerler : KANADA

186 – Takım – yedek kulubesi – araç takımları – askerler : YEDEK

187 – Araba lastiği – oturma odası – lunapark – araba aksı : SALINCAK

188 – Portakal – lime – kivi – şeftali : MEYVE

189 – Reçel – şekerlik – turşular – reçeller : KAVANOZ

190 – Tarla sürmek – Hasat – fide dikmek – pazar : TARIM

191 – Çöpte kağıtlar – bilgisayar – sandalye mikrofon – atyarışı : AYAK

192 – Havan – sarımsak resimleri : SARIMSAK

193 – Araba sinaylı – çekim gücü – çekim sinyali göstergesi – araba hız kadrajı : SİNYAL

194 – Gömlek kolu – televizyon – abajur – asker : DÜĞME

195 – Peynir – gayda – araba tamircisi – işçi : TULUM

196 – Kokoreç resimleri : KOKOREÇ

197 – Elinde çanta olan adamlar – kapı kolu – saat – kırık kollu kadın : KOL

198 – Yanan ateş – patinaj çeken araba – kızılderili duman – kızılderili : DUMAN

199 – Ayna – market -bar – komidin : BÜFE

200 – Bebek – çocuklar – kız erkek – kardeşler : KARDEŞ

201 – Ayıcık bebek – uyuyan bebek – kadın – kadın eli : YUMUŞAK

202 – Park – bisikletle gezenler – otostopçu – kırmızılı kadın : GEZİ

203 – Mangal – noel baba – gemi – fabrika dumanı : BACA

204 – Ay – Gezegenler – Dünya – Çanak : UYDU

205 – Araba – Kuş – kırmızı araba – Yırtıcı : ŞAHİN

206 – Plaj – göl – bardak su – deniz kıyısındaki kız : BERRAK

207 – Küp Şekerler – dünya – akvaryum balıklar – gökyüzü : CAM

208 – 4 Tane harita resmi : HARİTA

209 – Oynayan insanlar – düğün töreni – gelinlik – yüzükler : DÜĞÜN

210 – Kıyafetli çocuklar – oynayan insanlar – halk oyunları : FOLKLÖR

211 – Kuş tüyü – gelinlik – bulutlar – süt : BEYAZ

212 – Yazıcı mürekkebi – mürekkep çeşitleri – toner : KARTUŞ

212 – Yatak – sigara kağıdı – ninja kadınlar – yatak örtüleri bebek : ÇARŞAF

212 – Eyfel kulesi – telefon kulubesi – beyaz saray – Anıtkabir : BAŞKENT

213 – Uzun converse – dövmeli yüz – kare çanta – taksi : DAMALI

214 – 4 Tane istakoz resmi : ISTAKOZ

215 – Paralar – kırılmış telefon – bilgisayar tamiri – madeni paralar : BOZUK

216 – Resimler – inşaat – buz kalıbı – kek kalıbı : KALIP

217 – Çiçek – dere – akarsu – bitki çayı : ÇAY

218 – Altın mercedes – paralar – villa – yat : ZENGİN

219 – Hap resimleri – uzay gemisi – kahve çekirdekleri : KAPSÜL

220 – Bebekler – simpsons – çakmaktaşlar : AİLE

221 – Yeşil kırmızı elmalar- sarı şemsiye – çoraplar – skor : FARKLI

222 – Tütün – sarma – zeytinyağlı : SARMA

225 – Fasulyeler – fasulye yemeği – fasulye çekirdeği : FASULYE

226 – İskambil kağıtları – sinekler : SİNEK

227 – Kola – paralar – içecekler – hediye : KUTU

228 – Lastik – jant resimleri – yedek lastik : STEPNE

229 – Buda heykelleri – dua eden kadın – dua eden adam – cami : İBADET

230 – Bisiklet – araba aksı – parçalar – yay : AMORTİSÖR

231 – Süpürge – duş alan kadın – diş macunu – tırnak kesme : TEMİZLİK

232 – Alev – basket – basketçiler – alev dökmek : POTA

233 – Tavşan – koyun – kedi – anıtkabir : ANKARA

234 – İncili kadın – kum saati – nar – kar : TANE

235 – Can simidi – el – ders çalışmak – yaşlı teyze : YARDIM

236 – Göz – kadın gözleri – kadın kaşları – takma : KİRPİK

237 – Gömlek resimleri – takım elbise – paket : GÖMLEK

238 – Saat – tarih – güneş takvimi – aylar : ZAMAN

239 – Yemek masası – yemekler – tabak çatal – Atatürk yemek : SOFRA

240 – Su içen köpek – ıslak saçlı kadın – köpek – ıslak köpek : ISLAK

241 – Dağ- dağdaki insanlar – karla kaplı dağ – yürüyüş yapan adamlar : SIRT

242 – Baş parmak – kafasını tutan adam – meşeler – ayaklar : BAŞ

243 – Yemek – kağıtlar – şarap – ayak : MANTAR

244 – Gülen yüz – karpuz yiyen kadın – gülen yumurtalar – yaşlı kadın ve adam : MUTLU

245 – Trafik levhası – spor yapan adam – piramitler – balıklar : ÜÇGEN

246 – Dil bayraklar – olta balık – paten – öküz burun : DİL

247 – Türk bayrağı insanlar – Pisa kulesi – Ankara – inşaat : KULE

248 – Lastik izi – kara kalem yüz resmi – duvar motifleri – tahta : DESEN

249 – Topuklu ayakkabı – biber – sinek – kalem : SİVRİ

250 – Kilit – Kamera – kameraları izleyen adam – Kapıda duran adam : GÜVENLİK

251 – İçki bardakları – tuvalet – buz parçaları – benzin işareti : DOLU

252- Saç – ateş çıkaran adam – fışkıran su – inşaat işçisi : KAYNAK

253 – Ayakkabılar – deniz yıldızları – bilardo topu 8 – alyanslar : ÇİFT

254 – Müzik aletlerinin bulunduğu resimler : ÇALGI

255 – Zeytin – bisiklet süren kadınlar – zeytin dolu kasalar : SELE

256 – Saat resimleri – deri kemer – motor deri bağlaması : KAYIŞ

257 – Jant – top şişirme – araba pistonları : SUPAP

258 – Salata – madeni para – heykel – pizza : SEZAR

259 – Yumaklar – tart – kilit – şaşıran kız : ÖRGÜ

260 – Justin bieber – Einstein – Mona Lisa – Beckham : ÜNLÜ

261 – Araba pedalları – Kola – Ocak – Burnunu tutan insanlar : GAZ

262 – Patates salatası – kumpir – patates kafa – patates kızartması : PATATES

263 – Bilgisayar – Kadın – Karlı yol araba kazası – Yatak odası : DİKEY

264 – Kavşak – Mutfak – Denizin ortası ağaç – Harita : ADA

265 – Yaprak – sigara – selpak – polo : MENTOL

266 – Peynir – elma – ekmek – salam : DİLİM

267 – Yer küre katmanları – kadın paltoları – inşaat : MANTO

268 – Bateri – obua – etekli kadın – Kalp atış çizelgesi : RİTİM

269 – KelePçe – parmaklıklar – Kaynak yapan işçi – ıspanak : DEMİR

270 – Şemsiye sapı – çanta – Uçuşan çiçek – eli baltalı adam : SAP

271 – Mesir macunu – Osmanlı macunu – diş macunu : MACUN

272 – Anıtkabir – Excel tablosu – Grafikler – Roma : SÜTUN

273 – Otel – odalar – resepsiyon – belboy : OTEL

274 – Kızılay – milli eğitim bakanlığı – Borular – soba borusu : KURUM

275 – Elektrik – Akım – Cüzdan çalan adam : ÇARPMA

276 – Eski araba – antika araba – Orkestra -koro : KLASİK

277 – Mermiler – füzeler – askerler – ateş eden asker : CEPHANE

278 – Kanguru – masaj – paralar – alışveriş çantası : KESE

279 – Tv Koltuğu – ampül – lamba – karpuz üzerine desen : KARPUZ

280 – Kulaktan kulağa konuşma – Vazo boyayan kadın – Tabak boyama : SIR

281 – Osmanlı macunu – pamuk şeker – lollipop – şekerler : ŞEKER

282 – Taşlar – yürüyen kadın – dilenci – karo taşlar : KALDIRIM

283 – Kadın ile erkek – yaprak parçası – buz tutmuş ağaç – tuvalet yapan adam : DON

284 – Stadyum yemek – resim çekilen insanlar – opera binası – üniformalı adamlar : LOCA

285 – Gülen çocuk – a4 kağıdı – renkli kağıtlar – külah dondurmalar : TOP

286 – Dişler – banyo – tava – tuzluk : SERAMİK

287 – Dağınık oda – kafasında oklar olan adam – soru işareti kadın – kutular : KARIŞIK

288 – Kapıkule – asansör tabelası – 90 hız sınırı – harita : SINIR

289 – Dili dışarıda kadın – Brad Pitt – Tır – Oyuncak kaldıran araba : ÇEKİCİ

290 – Bebek – çikolatalar – yavru köpek – lollipoplar : TATLI

291 – Diş fırçalayan kadın – bıyıklı adam – çocuğa bağırmak : FIRÇA

292 – Mangal – kanala akan su – eski araba – tırlar : IZGARA

293 – Deniz – ada – denizin altındaki taşlar – mercan kayalıkları : RESİF

294 – Tuvalet taşı – banyo – klozetler : BİDE

295 – Kızılderili duman – mesajlaşma – whatsapp – duman : MESAJ

296 – Etli çorba – ayakkabı – güvercin -çorabı gözüken erkek : PAÇA

297 – Gümüş – bakır işleyen adam – altın paralar – soda : MADEN

298 – Futbol topu – taraftarlar – stad – saha : STADYUM

299 – Yatakta çocuk – kırmızılı kız – elleri boyalı kız – yemek yiyen kız : KIZ

300 – Örgü örmek – para inceleyen adam – maket yapan adam – çiçek dikmek : HOBİ

301 – 4 Yapraklı yonca – at nalı – zarlar – uğur böceği : ŞANS

302 – Karete – füzeler -suçlu adam – futbol ikili mücadele : SAVUNMA

303 – Dünya – Annesinin karnının öpen çocuk – 9 numara -Japonya haritası : YUVARLAK

304 – Gülen çocuk – gülen bebekler – gülen kadın : TEBESSÜM

305 – Tramvay – Cami – 2.Levent – Boğaziçi : İSTANBUL

306 – Kamera – elma – resim çeken adam – stüdyo : ÇEKİM

307 – Burnunu silen kadın – delete tuşu – tuvalet kağıdı – cam sileceği : SİLMEK

308 – Tren rayları – Makas – babasını seven çocuk – kağıt kalem makas : MAKAS

309 – Kırmızı başlıklı kız – web sitesi – kırmızı yatak – füze : BAŞLIK

310 – Yüzük takılan çift – madalya – dürbünlü tüfek : NİŞAN

311 – Et yemeği – maydonoz resimleri – lahmacun : MAYDONOZ

312 – Balık – renkler – renk skalası – 1 ton : TON

313 – Cep telefonu – çekmece – köpeklerin çektiği adam – mutfak çekmecesi : KIZAK

314 – Uçan balon – sepetli motor – silahlı motor – balon : SEPET

315 – Kaldırım taşı – duvar kağıtları – duvar kağıdı – kaldırım : BORDÜR

316 – Kepin altında paralar – çimento makinesi – para üstü kep : HARÇ

317 – Kurabiye – Mekik çeken adam – uzay mekiği : MEKİK

318 – Muza basan adam – kayak yapan adam – çocuk – kaymak : KAYMAK

319 – Ekmek – dilimli ekmek – kepekli saç – beyaz noktalı saç : KEPEK

320 – Priz – Rüzgar değirmenleri – güneş enerjisi : ELEKTRİK

321 – Maden parçası – savaş gemisi – rayda yatan adam – döküm : DEMİR

322 – Formula – koşan adamlar – sumo güreşi – yarışan adamlar : REKABET

323 – Gazete basım yeri – bağıran adam – pc başında adam – patates : BASKI

324 – Karne resmi – cam kırığı – ayak kırığı – kırık sandalye : KIRIK

325 – Kare – deniz resmi – göl kıyısında ev – dikdörtgen resim : KENAR

326 – Disk atan adam – jant – sırt – harddisk : DİSK

327 – Balık – dalmaçyalı -kelebek – inek : BENEK

328 – Jamaicalı atlet – yarış pisti – ofsayt bayraklı hakem – askerler : BAYRAK

329 – Kahve cezvesi – madeni para – kablolar – kadın saçı : BAKIR

330 – Kalabalık insanlar – elini kaldıran insanlar – insan topluluğu : İZDİHAM

331 – Resimli kelime bulmaca – kare bulmaca – labirent : BULMACA

332 – Temizlik malzemeleri – tırnak makası – el yıkama – domates biber : HİJYEN

333 – İskambil Kağıdı – J iskambil – kapıda bekleyen görevli – arabayı alan görevli : VALE

334 – Merdiven – merdiven kenarı – merdiven tutacağı – tutunma yeri : TIRABZAN

335 – Yol tabelası – mesafe tabelası – araba parçası : MİL

336 – Erkek yüzü – kaş resimleri – kadın yüzü : KAŞ

337 – Deniz kıyısı – demir parçalar – gemi – bina dış cephesi : İSKELE

338 – Esmer küp şeker – esmer kadın – bronzlaşmış adam ile kadın – çocuk : ESMER

339 – Formula – Maç taktiği – uçak – tavuk yemek : KANAT

340 – Bizim yağ – makarna – marlboro – etimek : PAKET

341 – Soru işareti – ampul – kafa üzerinde ampul : FİKİR

342 – Boyalı eller – boyalı yüz – papağan : RENK

343 – Rakı – viski – şarap – şampanya : İÇKİ

344 – Ayı – Yıldızlar – artı eksi – akü : KUTUP

345 – Rool on süren kadın – koltuk takımı – stadyum koltukları – uçak koltuğu : KOLTUK

346 – Gazete okuyan adam – gazete isimleri – gazeteler : GAZETE

347 – Dudak – güneş ışığı – karlı dağ ışık – mavi elbiseli kadın : PARLAK

348 – Oynayan adam – da vinci şifresi – kalp resimli kitap – oynayan kadınlar : ROMAN

349 – Uçak arkası – at – yatın arkası – taytlı kadın : KIÇ

351 – Piyano – piyano çalan adamlar : PİYANİST

352 – Alışveriş arabası – maket araba – at arabası – bahçe arabası : ARABA

353 – Kırmızı dudak – reçel – araba süren kadın – ruj süren kadın : SÜRMEK

354 – Oh be yazan tabela – pinpon oynayan kız – tenis oynayan adam : RAKET

355 – Sansür yazısı – haber spikeri – internet bilgisayar – mavİ ışıklı oda : SUNUCU

356 – Dikim yapan adam – orkestra – konuşan çocuklar – dikiş diken kadın : PROVA

357 – Baret – yön tabelası – kaygan zemin – itfaiyeciler : SARI

358 – Dövmeli sırt – kürek – sırtını tutan adam – karnını ölçen kadın : BEL

359 – Su deposu – eşyaların olduğu depo – benzin dolduran adam : DEPO

360 – Kahve – çekirdekler – iskambil kağıtları – avuç içi : FAL

361 – Sun – manav tezgahı – sebze tezgahı – takvim : PAZAR

362 – Diş – tartarlı diş – cd – cd pikap : PLAK

363 – Darbuka resimleri : DARBUKA

364 – Gevrek – çiğdem – zeytin – saat kulesi : İZMİR

365 – Şehir – Anıt – Tavada yemek – Sahanda yemek biber domates : MENEMEN

366 – Rayda koşan adam – sıkışan kadın – kadını esir alan adam – hedef tahtası : KAÇIRMAK

367 – Çekirge – salyangoz – radyo – telefon : ANTEN

368 – Okul sınıfı – haf sırası – sıraya girmiş insanlar – renkli boyalar : SIRA

369 – Sigara – mc donalds – içki puro – abur cuburlar : ZARARLI

370 – Satranç tahtası – piyonlar – piyon : PİYON

371 – Otobüsler – otobüs firmaları – peronlar : OTOGAR

372 – Deniz topu – balıklar – deniz kıyısı – süzgeç : SU

373 – Meşeler – demir toplar – şeffaf meşe : BİLYE

374 – Cetvel – metre – 16 Mile tabelası : UZUNLUK

375 – Kirli eller – makarna – ekmek tereyağı – güneş kremi süren kadın : YAĞ

376 – Silah tutan el – silahlı adam – basketbol maçı – topla sevinen adamlar : SIKMAK

377 – Boyanan araba – Vandetta maskeli çocuklar – pet şişeli adam – maskeli kadın : MASKE

378 – Biberon bebek – yavru kedi – yemek yiyen köpekler – kaşıkla yiyen bebek : MAMA

379 – Satranç tahtası – Jokey – atı seven kadın – Satranç tahtasındaki at figürleri : KARE

380 – İşaret fişeği – el işaretleri – harita – kalp işareti : İŞARET

381 – İpte yürüyen adam – terazi – üst üste dizili taşlar – jimnastik yapan kız : DENGE

382 – Karda yürüyen kuş – bitkide ki kuş – siyah araba – kırmızı araba : SERÇE

383 – Örgü – güneşlenen kadın – defile – maket uçak : MODEL

384 – Çizgili telefon kılıfı – çizgili araba – bölünmüş yollar – metre : ŞERİT

385 – Gazete ilanları – üretim yapan işçiler – cep telefonu arkası – matematik sorusu : SIRA

386 – Peynir çeşitlerinin olduğu resimler : PEYNİR

387 – Ele yazılan yazı – tırnaktaki yazı – çift dosya resmi : KOPYA

388 – Oy kutusu – deniz anaları – sandal -elinde saydam daire tutan adam : ŞEFFAF

389 – Lastik izi – ayak izi – ruj izi : İZ

390 – Hesap makinesi – abaküs – 2+2:4 – yazı yazmak : HESAP

391 – Baş parmak – onay işareti – okey ıstakası – okey masası : OKEY

392 – Arabaya yağ koymak – saçlara maşa – yüzüne bakan çocuk – yol çalışması : BAKIM

393 – Tüfek – şut çeken adam – yan yatan gemi – yumruk atan çocuk : VURMAK

394 – Dondurma – dövmeli adamlar – yumruk atan adam – demirci : DÖVME

395 – Parmak izi – cüzdan – eldiven – koltukta oturan adam : DERİ

396 – Heykel – mandal – bale yapanlar – saat resimleri : SANAT

397 – Kamyonet – jeep – web sitesi – aletler : ARAÇ

398 – Resim tabloları – sayıların yazılı olduğu excel tabloları : TABLO

399 – Konuşan adam – ruj lekesi – foles isimli forma – yumruklar : LEKE

400 – Dişler – güreş yapan adamlar – asma halattan yürüyenler : KÖPRÜ

401 – Daireler – topuklu ayakkabılar – ev resimleri : APARTMAN

402 – Orhan Gencebay – İbrahim Tatlıses – Ferdi Tayfur – Müslüm Gürses : ARABESK

403 – Parmaklarının üzerinde duran kız -bisiklet lastiği – kırmızı ayakkabı : PABUÇ

404 – Çilek – elinde toprak – çiçek diken adam – bitkinin katmanları : TOPRAK

405 – Fırat gazetesi – murat bileklik – sabah gazetesi : KÜNYE

406 – Antik tiyatro – eski para -vazo – eski harabeler : TARİHİ

407 – Parlak çantalar – parlak toplar – araba yüzeyi – tencere dibi : METALİK

408 – Kar temizleyici – bisiklet – demir atmak – ayağı zincirli adam : ZİNCİR

409 – Sakallı prens- smaç yapan basketçi – el ele tutuşan çocuklar – lastik çeviren çocuk : ÇEMBER

410 – Rulet masası – kartlar – 777 kollu makine : KUMAR

411 – Soyulmuş portakal – muz – dükkan soygunu – üstün çıkaran adam : SOYMAK

412 – Çarşı – bulutlu hava – kırmızı yuvarlak – başörtülü kadın : KAPALI

413 – Adalet – mahkeme – kırmızı kart – parmaklık : CEZA

414 – Makarna – papyon – ayakkabı – elbise : FİYONK

415 – Suda sırtta kadın – develer – boğa matador – ring adamlar : GÜREŞ

416 – Çiçek – pembeli ağaç – dantel örme – pembe örgü : OYA

417 – Trafikte arabalar – ateş çıkaran araba – Tır – gri jantlı araba : EGZOZ

418 – Duvar kenarları – eli sargılı adam – kalıptan çıkarmak – konuşan kadın : ALÇI

419 – 1000 Lira – rexona – adadis – relax : SAHTE

420 – Garson – menü – yemek masası – adisyon fişi : RESTORAN

421 – Un – poğaça – börek – pasta : HAMUR

422 – Ayakkabı altı – ayakkabı tabanı – halı – salonun zemini : TABAN

423 – Kokoreç – ekmek arası kokoreç – bağırsaklar : BAĞIRSAK

424 – Horoz – altınlar – kız – çocuk : ÇİL

425 – Altınlar – kuyumcu – kuyumcu vitrini – reza zarrab : SARRAF

426 – Su altında dalgıçlar – diş macunu – yangın tüpü – televizyon : TÜP

427 – Yatak – bilardo masası – bilardo ıstakası – yatak örtüsü : PİKE

428 – Kızılderili – kızılay çadırları – çadır – kamp alanı : ÇADIR

429 – Çantadan cüzdan çalma – parayı cebine koyan adam – yürüteç – bebeği yürüten aile : YÜRÜTMEK

430 – Beyaz at – su altında şnorkel – gözlüklü teyze : GÖZLÜK

431 – Rütbeler – üst araması – üstü açık araba – deniz kıyısı yat : ÜST

432 – Silahlı maymun – güvenlik görevlisi – takım elbiseli kadın : KRAVAT

433 – 14 Şubat – seni seviyorum – happy birthday – güneş : GÜN

434 – Binalar – yuvarlak taş lamba – dizayn edilmiş oda – zemin üstündeki insanlar : BETON

435 – Şort – harita – kısa şort giyen adam – üçgen şeklinde adalar : BERMUDA

436 – Sinema – çekim – röportaj – oscar ödülü : AKTÖR

437 – Kar – kardan adam – kar resimleri : KAR

438 – Bilardo oyunu – koliler – kafası yara bantlı ayı – koli bantlayan adam : BANT

439 – Dört farklı oje resmi : OJE

440 – Demir parmaklık – hapishane – hücre resimleri : HÜCRE

441 – Sim kart – sim kartlar – dudak resmi : SİM

442 – Sırtına kupa çektiren kadın – kahve içen adamlar : KUPA

443 – Demirci – tokat yiyen çocuk – dondurma – dövmeli adam : DÖVME

444 – Fabrika resmi – ev resmi – hastane resmi : BİNA

445 – Elektrik süpürgesi – küçük ev aletleri – çalılarda yatan adam – dilenci : FAKİR

446 – Tenis oynayan adam – araba tamircisi – garson – kurye : SERVİS

447 – Basket topu – paslı çarklar – paslı zincir – futbol taktik : PAS

448 – Tren – uçak – yürüyen insanlar – yol : ULAŞIM

449 – Yargıç – sakallı hoca – din adamı – üniversite mezunları : CÜPPE

450 – Kitap çıkartması – ürün etiketi – etiketli şişeler : ETİKET

451 – Fasülye – mercimek – leblebi : BAKLAGİL

452 – Alçı tavan resimleri – ayağı sargılı insan – eli sargılı insan : ALÇI

453 – Avuç içi ışık – lamba – trafik ışıkları – güneş ışığı : IŞIK

454 – Elleri üstünde kalkan çocuk – el kaldıran kadın – esneyen kadın – uçak : KALKMAK

455 – Yol yapan işçiler – çizgili yol – araba yolu : ASFALT

456 – Katlı otopark – araba park etmiş – bank – havuzlu park : PARK

457 – Yol ayrımı – Şıkları işaretleme – male female – zarf atmak : SEÇİM

458 – Elleri kafasında kadın – düşünen yaşlı adam – eli kafasında adam – eller ağzında kadın : ENDİŞELİ

459 – İlaç şişeleri – kadın dergisi – ocak – telefon resim çekinme : KAPAK

460 – Toprakta ayak izi – vazo yapan kadın – çamurda koşturanlar : ÇAMUR

461 – İguana – yılan – kurbağa – kaplumbağa : SÜRÜNGEN

462 – Ağaçın dört mevsim boyunca olan resimleri : MEVSİM

463 – Yüzü kırmızı noktalı çocuk – ateş ölçen çocuk – sarı gül – çiçekli balkon : ÇİÇEK

464 – Tornavida – gökyüzü – elleri havaya kaldıranlar – giriş kapısı : YILDIZ

465 – Gülen kadın – yüz dolar -yüzünü tutan kadın : YÜZ

466 – Sihir yapan adam – göz yanıltan resim – sihirbaz şapkası – birbirine bakan yaşlı kadın adam : İLLÜZYON

467 – Plaj voleybolu – voleybol oynayan insanlar : VOLEYBOL

468 – Kanlı eller – gölgeli eller – korkunç kız – palyaço surat : KORKU

469 – Ters açılan şemsiye – sörf – yelkenliler : RÜZGAR

470 – Kulplu beygir – atlama tahtası – bacaklarını açan kız : JİMNASTİK

471 – El arabası – tren – yolcu kabini : VAGON

472 – Yemek masası göbeğini tutan adam – tartıya çıkan kadın – terazi kiloları – dumbell kaldıran adam : AĞIRLIK

473 – Balık – ağaç – tabakta ızgara balık – ağacın meyvesi : PALAMUT

474 – Taş – kaslı adam – viski – ceviz : SERT

475 – 4 Farklı palyaço resmi : PALYAÇO

476 – Virgül işareti – makas – bıçak – pastiç : KESME

477 – Dere akan vadi – yatak odası – yatan kadın – su yatağı : YATAK

478 – Çim – pastırma – ekmek üzeri kırmızı sos : ÇEMEN

479 – Love the Beatles – pervane – ağlayan kızlar – vantilatör : FAN

480 – Rakı masası – içki içen adamlar – küvetteki sarhoş : İÇKİ

481 – Ateş eden polis – karabiber – kadının ağzında kırmızı biber – biber gazı : BİBER

482 – Eski araba – eski pikap – eski telefon – eski gitar : ESKİ

483 – Baklava – Osmanlı şerbeti – şerbet satan adam : ŞERBET

484 – Ayağını tutan çocuk – biber – ağzından alev çıkaran kadın – ağlayan kadınlar : ACI

485 – Kuraklık – Çiçek – vadi – kurak topraklar : EROZYON

486 – Şarap varilleri – variller – varillerin bulunduğu depo : MAHZEN

487 – Küvet – kayık – kayık tabak : TEKNE

488 – 93/1 – elektrik hatları – yemin töreni – elektrik şeması : DEVRE

489 – Süleyman Demirel – Turgut Özal – Bülent Ecevit – Alparslan Türkeş : SİYASET

490 – Ahşap – kesilmiş ağaçlar – Ahşap ev iskeleti : KERESTE

491 – Arabadaki sörf tahtaları – yiyecek dolu kaşıklar – yemek tarifi bıçak – ampul : TAHTA

492 – Garson – garson kız – Menüye bakan kadın – defter : SİPARİŞ

493 – Kızılderililer – Yamyamlar – ok atan insanlar – at üstündeki insanlar : KABİLE

494- Değerli taşlar- altın – gümüş – şeffaf taş : CEVHER

495 – İpin üstünden bisiklet – ip üstünde yürüyen adam – ip üstünde ayaklar : CAMBAZ

496 – Sakallı adam resimleri : SAKAL