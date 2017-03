Boru Çapları ve DN ölçülerinin Dış ve İç Çap Karşılıkları

Kendimde makine mühendisi olduğum için ve bu aralar ihtiyacım olduğu için boru çapları hakkında bir paylaşım yapmak istedim. Ara sıra böyle bilgiler de paylaşacağım ki hem kendim için hem de düzgün bir kaynak olması için paylaşımları mühendislik kategorisi altında paylaşacağım.

Bu yazımda çelik borularda boru çaplarının “DN” ölçülerinin gaz diş yani Rp dişlerde inç karşılığını ve bu diş ölçülerinin borunun dış çapında ve iç çapındaki ölçülerinin mm karşılığını paylaşacağım. Öncelikle bilmeyenler olabilir. Burada 1/2″ vs. normal inç değil Rp inç oluyor. Yani normalde 1inç 25.4mm karşılık gelirken, Rp inçlere aynı değer karşılık olmuyor. Rp ölçüler piyada 1 parmak, yarım parmak , 3 çeyrek parmak olarak söylediğimiz ölçüyle aynı ölçüler oluyor.

Bu boru çaplarının ölçüleri ne zaman işe yarar derseniz de özellikle katı model programlarını kullananlar (solid works, catia, solid edge vs.) ile autocad benzeri 2D program kullananlar mm üzerinden çizimlerini yapabilirler. Ayrıca ölçü almak isterseniz de elinizde boru çapları için güzel bir kaynak olacaktır.

Eğer ki boru çapları ölçülerinde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya aradığınız boru çapı ölçüsü yoksa yorum kısmından iletişime geçebilirsiniz. Buraya o ölçülerde eklenir. Umarım işinizi görür.

NPS DN DIŞ ÇAP ETKEN ÇAP İÇ ÇAP inc mm mm mm mm 1/2 " DN 15 20.955 19.793 18.631 3/4 " DN 20 26.441 25.279 24.117 1 " DN 25 33.249 31.77 30.291 1 1/4 " DN 32 41.91 40.431 38.952 1 1/2 " DN 40 47.803 46.324 44.845 2 " DN 50 59.614 58.135 56.656 2 1/2 " DN 65 75.184 73.705 72.226 3 " DN 80 87.884 86.405 84.926 4 " DN 100 113.03 111.551 110.072 5 " DN 125 138.43 136.951 135.472 6 " DN 150 163.83 162.351 160.872

/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-1" as a base selector for example: #supsystic-table-1 { ... } #supsystic-table-1 tbody { ... } #supsystic-table-1 tbody tr { ... } */