LG G4’ün kendisinde var olan numara engelleme işlemini yaptıysanız ve engellediğiniz...
Whatsapp’a Dev Gibi İki Yeni Özellik
Anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yenilikleriyle kendinden söz ettirmeye devam ediyor...
LG G4’te Numara Nasıl Engellenir?
LG G4 kullanıcısı iseniz ve sizi rahatsız eden veya aramasını istemediğiniz insanları ek...
Clash of Clans’da Askeriniz Olmadan Hemen Nasıl Bağış Yapılır?
En çok oynanan çevrimiçi oyun olarak bilinen Clash of Clans’ın bilmediğimiz birçok...
LG’deki Smart Lock özelliği Nasıl Manuel Olarak Aktif Edilir?
LG’de kullanılan smart lock özelliğini aktif ettiğiniz zaman belirlediğiniz yerlerde...
Kişisel Yazılarım
Kedi Ve Köpek Maması Seçiminde Özen Göstermeliyiz
Sevimli dostlarınıza mama satın alırken bilinçli tercih yapmanız onların yaşayacağı...
Wordpress Tema ve Dökümanlar
Nasıl Yapılır ?
LG G4’te Engellediğiniz Numaraları Engelli Listesinden...
LG G4’ün kendisinde var olan numara engelleme işlemini yaptıysanız ve engellediğiniz...
Tanıtımlar
Kredi Notu Nedir ? Kredi Notu Neden Düşer ?
Kredi notu Teknolojinin gelişmesi tüm sektörleri yakından ilgilendirirken artık insanların...