Öyle bir uygulama düşünün ki duvar kağıdı, zil sesi ve bildirim sesleri bir arada olsun...
LG G4 Dokunmatik Geri Bildirim Süresi Nasıl Ayarlanır?
LG G4’ün dokunmalarınıza verdiği cevapların hızını arttırmak veya azaltmak...
LG G4’te Ekran Pimi Nedir, Nasıl Açılır?
LG G4’ün güvenlik önlemlerinden biri de ekran pimi özelliğidir. Bu özelliği aktif...
Google Chrome’da Oyun Nasıl Oynanır?
En çok kullanılan Web tarayıcılarından biri olan Google Chrome’a oyun yükleyip oynama...
Türk Yapımı Bir Strateji Oyunu “Osmanlı Savaşları”!
Osmanlı Savaşları Türk yapımı bir strateji oyunudur. Türkçe dil desteğiyle birlikte gelen...
Kişisel Yazılarım
Kedi Ve Köpek Maması Seçiminde Özen Göstermeliyiz
Sevimli dostlarınıza mama satın alırken bilinçli tercih yapmanız onların yaşayacağı...
Wordpress Tema ve Dökümanlar
Nasıl Yapılır ?
Akıllı Cihazlardaki En İyi Duvar Kağıdı, Bildirim Sesi ve...
Öyle bir uygulama düşünün ki duvar kağıdı, zil sesi ve bildirim sesleri bir arada olsun...
Tanıtımlar
Kredi Notu Nedir ? Kredi Notu Neden Düşer ?
Kredi notu Teknolojinin gelişmesi tüm sektörleri yakından ilgilendirirken artık insanların...