LG’de kullanılan smart lock özelliğini aktif ettiğiniz zaman belirlediğiniz yerlerde...
LG’de Smart Lock Nedir, Nasıl Aktif Edilir?
LG’de smart lock adında bir özellik bulunmakta. Bu özellik sayesinde her seferinde telefonunuz...
Android’de Whatsapp Bildirim Işığı Rengini Değiştirme
Android’de kullandığımız Whatsapp uygulamasında bildirim ışığını değiştirebiliyoruz...
Akıllı Cihazlardaki En İyi Duvar Kağıdı, Bildirim Sesi ve Zil Sesi Uygulaması
Öyle bir uygulama düşünün ki duvar kağıdı, zil sesi ve bildirim sesleri bir arada olsun...
LG G4 Dokunmatik Geri Bildirim Süresi Nasıl Ayarlanır?
LG G4’ün dokunmalarınıza verdiği cevapların hızını arttırmak veya azaltmak...
Kişisel Yazılarım
Kedi Ve Köpek Maması Seçiminde Özen Göstermeliyiz
Sevimli dostlarınıza mama satın alırken bilinçli tercih yapmanız onların yaşayacağı...
Wordpress Tema ve Dökümanlar
Nasıl Yapılır ?
LG’deki Smart Lock özelliği Nasıl Manuel Olarak Aktif...
LG’de kullanılan smart lock özelliğini aktif ettiğiniz zaman belirlediğiniz yerlerde...
Tanıtımlar
Kredi Notu Nedir ? Kredi Notu Neden Düşer ?
Kredi notu Teknolojinin gelişmesi tüm sektörleri yakından ilgilendirirken artık insanların...