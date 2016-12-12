Teknolojik cihazların akıl kaçırtan fiyatlara satıldığı ülkemizden iPhone almak akıl işi...
LG G4’te Sanal Tuş Yerleri Nasıl Değiştirilir?
LG G4 kullanıyorsanız sanal tuşlara alışmanız gerekecek. Ancak itiraf etmeliyim ki sanal...
Android’den iPhone’a Rehber Nasıl Taşınır?
Android’den iOS’a geçtiyseniz ve rehberinizi eksiksiz taşımak istiyorsanız bu...
Bu Bilgisayar GTA 10’u Bile Kaldırır
Muhtemelen bugüne kadar gördüğünüz en iyi bilgisayar bu olsa gerek. Çünkü hem fiyatıyla...
iPhone’da Yüklü Gelen Uygulamalar Nasıl Silinir?
Telefonda ön yüklü olarak gelen bazı uygulamalar bulunur. Her işletim sisteminde bu aynıdır...
Kişisel Yazılarım
Kedi Ve Köpek Maması Seçiminde Özen Göstermeliyiz
Sevimli dostlarınıza mama satın alırken bilinçli tercih yapmanız onların yaşayacağı...
Wordpress Tema ve Dökümanlar
Nasıl Yapılır ?
LG G4’te Sanal Tuş Yerleri Nasıl Değiştirilir?
LG G4 kullanıyorsanız sanal tuşlara alışmanız gerekecek. Ancak itiraf etmeliyim ki sanal...
Tanıtımlar
Kuruyemiş Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kuruyemiş alırken dikkat etmemiz gerek ilk şey köklü ve sektörde uzun yıllarını vermiş...