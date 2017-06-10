İOS 11 Kullanım Deneyimleri

Apple’ın işletim sistemi iOS’un yeni versiyonu 11’in betası şu an geliştiriciler için yayında. Köklü değişikliklerin yapıldığı iOS 11 hakkında deneyimlerimi paylaşacağım.

İlk olarak denetim merkezinden başlayalım. Köklü değişiklikler burada başladı. görsel olarak tamamen değişen denetim merkezinde yer alan ögeleri özelleştirebilme şansımız var. İstediklerimizi ekleyebiliyor, istemediklerimizi çıkartabiliyoruz. Denetim merkezinde en çok dikkat çeken ögelerden biri hücresel veri butonu olmuş. Bu buton bundan önceki iOS sürümlerinde hiç bulunmadı. Apple’ın yaptığı çeşitli açıklamalardan sonra en sonunda bahaneler tükendi ve hücresel veriyi açmak için artık ayarlara gitmek zorunda kalmayacağız. Önceki sürümlerde sadece Apple’ın belirlediği butonlar burada yer alıyorken iOS 11 ile birlikte pil tasarruf modu, ekran videosu kaydetme, hesap makinesi, kamera, alarm gibi ögeleri buraya ekleyebiliyoruz. Ayrıca denetim merkezi eskiden ekranın yarısına kadar çıkardı. Şimdi ekranın tamamını kaplıyor. Ayrıca arka ekranı flu yapıyor.

İOS 11 ile birlikte ekran videosu kaydetme özelliği geldi. Ekstra programlarla bunu yapmak mümkün, ancak kullanıcıların çok uğraşması gerekiyordu. Android gibi değildi. iOS 11 ile birlikte telefonun kendisine ekran videosu çekme özelliği geldi. Ekstra program kullanmanıza gerek kalmadan videonuzu çekebilirsiniz. Ancak eksik bir yönü var. Video kalitesini ayarlayamıyorsunuz. Yine Apple’ın belirlediği şekilde çekmek zorundasınız. Buradaki kısıtlılık kalksa daha iyi olur. Özelleştirme mutlaka olmalı.

Her sürüm yükseltmede yeni duvar kağıdı eklenir. iOS 10’a da eklenmişti. iOS 11’e de deniz kenarındaki kumlar ve dalgalar görseli eklenmiş.

Bir diğer değişiklik de ekranı yukarıdan aşağıya çektiğinizde kilit ekranına geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bildirimleriniz de görünmüş oluyor. İkisi bir arada halloluyor. Telefonu kilit ekranına almak için tuş kilitlemenize gerek yok.

Fener uygulamasına kademe arttırıp azaltma seçeneği eklenmiş. Artık feneri yaktığımız zaman tek parlaklıkta kalmıyor. İstediğiniz parlaklığa ayarlama şansınız var.

App Store’da da değişiklik olmuş. Sürümünüzü yükselttiğiniz zaman önce görselinde bir değişiklik olduğunu göreceksiniz. İçerisine baktığınızda tamamen değiştiğinin farkına varacaksınız.

Dosya yöneticisi de ilk olarak iOS 11’le iPhopne kullanıcıları ile buluştu. Henüz kimse nasıl kullanıldığını bilmese de artık bir dosya yöneticisi var.

Son olarak şunları eklemeliyim. Efektlerde değişiklik olmuş. Tuş kilidini açtığımız zaman gelen efektler artık yok. iPhone bu efetlerle hoştu. Ama demek artık miyadını doldurmuş. Geliştirilirse güzel bir sürüm olacağa benziyor. Son baharı bekleyip hep birlikte göreceğiz.