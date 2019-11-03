Windows Güncellemelerini Daha Erken Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Windows, sık sık güncelleştirme yayınlıyor ve bunlardan bazıları sistemsel değişiklikler ve yeni özellikler içeriyor. Bunları merak ediyor ve herkesten önce güncellemeyi görmek istiyorsanız Windows 10 için nasıl erkenden güncellemeyi alırsınız konusundan kısaca bahsedeceğiz.

Windows 10 güncellemesini daha hızlı alın

Windows güncellemeyi yapmadan önce elbette test ediyor. Sizde bunlardan biri olabilir ve güncellemeyi bilgisayarına ilk indirenlerden biri olabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeter;

https://insider.windows.com/en-us/ buradan sisteme kayıt olun ve hesabınız varsa giriş yapın. Başlat ve dişli simgelerini takip edin ayarlara gidin. Güvenlik ve güncelleme kısmında Windows Insider programı kısmına gelin. Bu kısımda başka seçeneğine basın. Ardından Microsoft hesabınızı Insider ile ilişkiledirin / bağlayın Sürüm önizlemesi kısmına dahil olun. Yasal uyarılar kısmını onaylayıp geçin.

Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor ki sürüm önizlemesi kısmı aktif olsun. Bilgisayar tekrar açıldığı zaman güncemeleri kontrol et kısmına gelin ve güncellemelerinizi indirebilirsiniz.

Bu yöntem Windows’un daha yayınlanmamış güncelleştirmelerini almanızı sağlar. Bu değişiklikler test aşamasında olduğu için stabil olmayabilir. Bunu dikkate alarak bu sisteme dahil olmanızı tavsiye ederiz.