Günümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun internete erişimine sahip. İnsanlar interneti iş, okul, iş ve eğlence gibi çeşitli nedenlerle kullandığı internet hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnternetin hızı en az internetin varlığı kadar önemlidir. Artık internet günlük hayatımızın bu kadar önemli bir parçası olduğuna göre hızlı bir internet bağlantısına sahip olmanın neden bu kadar önemli olduğuna bir bakalım. İnternet hız testi nedir? İnternet hızımı test etmek için ne yapmalıyım ve internet hız testi nasıl çalışır? Bu makalede bu soruların cevaplarını bulacaksınız.

İnternet Hızı Neden Önemli?

Birçok internet servis sağlayıcısı yükleme ve indirme hızlarının ne kadar iyi olduğunun reklamını yapar ancak bu rakamlar her zaman için doğruyu yansıtmayabilir. İnternetinizin ne kadar hızlı olduğunu ölçmek her zaman iyi bir fikirdir. İnternet hızı, internet üzerinden herhangi bir zamanda tek bir bağlantı üzerinden aktarılabilen veri ve bilgi miktarıdır. Çevrimiçi olarak yapabileceğiniz aktivite türlerini ve aynı anda bağlanabileceğiniz cihaz sayısını etkilediği için internet hızınız önem taşır. İnternet hız testi sizin ve ailenizin evde interneti nasıl kullandığını bilmenizi, sağlayıcınızdan hangi internet hızlarına ihtiyacınız olduğunu anlamanızı sağlar.

İyi İnternet Hızı Nedir?

İyi bir internet bağlantısı hızı en az 25 Mbps olmalıdır. Bağlantının bağlı olan cihaz sayısına ve bağlantıyı aynı anda kaç kişinin kullandığına bağlı olarak değişecek olan hane halkının ihtiyaçlarını karşılaması gereklidir. Bu hız 3 kişilik bir aile için idealdir ancak daha kalabalık evler için 100–200 Mbps aralığında internet hızı gerekecektir. Peki internet hızı nasıl test edilir?

Bağlantınız Ne Kadar Hızlı?

İnternet bağlantınızın ne kadar hızlı olduğunu bilmek internetten en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ödeme yaptığınız ile kullandığınız internetin aynı hızda olduğundan emin olmak için internet hızınızı düzenli olarak test etmelisiniz. İnternet servis sağlayıcınızdan hangi internet hızlarını aldığınızı görmek için bir internet hız testi yapın. Bununla beraber servis sağlayıcınızın web sitesinden veya aylık faturanızı kontrol ederek ödediğiniz internet hızını öğrenebilirsiniz.

İnternet Hız Testi Nasıl Çalışır?

İnternet hız testine başladığınızda önce istemci konumunuzu ve en yakın test sunucusunu belirler. Hız testi test sunucusuna basit bir sinyal (ping) gönderir ve sunucu yanıt verir. Bu testteki gidiş dönüş süresi milisaniye cinsinden ölçülür. Ping tamamlandıktan sonra indirme testi başlar. İstemci, sunucuya birden çok kez bağlanır, az miktarda veri indirmeye çalışır. Bu noktada ölçülen iki şey veriyi indirmenin ne kadar sürdüğü ve ağ kaynaklarınızın ne kadarını tükettiğidir. İstemci, sabit sürücünüzde boş alan olduğunu algılarsa sunucuya ek bağlantılar açar ve daha fazla veri indirir. İnternet hızınızı test etmek için uygun bağlantılara sahip olduğunu belirledikten sonra istemci daha fazla veri indirir, ayrılan sürede indirilen miktarı hesaplar ve indirme hızını görüntüler. Sıra yükleme testine gelir. Bu prosedür esasen indirme testiyle aynıdır ancak buradaki fark istemcinin sunucudan veri çekmek yerine bilgisayarınızdan sunucuya veri yüklemesidir.

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