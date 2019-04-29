TikTok İçin Güvenlik Ayarları Nasıl Yapılır?

TikTok, son zamanların popüler kısa video platformu tüm dünyada fırtınalar estirirken bazı ülkelerde de yasaklanıyor. Ülkemizde de çok kullanılan bu platform çocuklarınız ve sizin için güvenli mi? Nasıl en güvenli şekilde kullanırsınız? İşte TikTok’un kişisel güvenliğinizi sağlama alabileceğiniz ayarları;

13+ kullanıcı kabul eden TikTok, daha küçük kullanıcılara müsade etmiyor.

TikTok ekran süresi özelliğine sahip. Bu sayede çocuklarınızın bir gün boyunca bu uygulamada ne kadar süre harcayacağına siz karar veriyorsunuz.

TikTok ekran süreleri 40, 60, 90, 120 dakika seçeneklerine sahip.

Bu sürelerden birini belirlediğinizde ve süre dolduğunda uygulama kilitleniyor.

Kilidi açmak için tekrar parola girmeniz gerekiyor.

Sınırlı görüntüleme modu ile uygunsuz içerikler filtrelenebiliyor.

Yorumlarda kötü söz ya da sizin belirlediğiniz kelimeler filtrelenebiliyor.

Sizi takip edebilecek kişileri, size yorum atabilecek kişileri, etkileşim kurabilecek kişileri siz belirleyebiliyorsunuz ve bu konuda yetki sahibisiniz.

Paylaştığınız içeriğin indirilmesini önleme seçeneğini kullanabilirsiniz.

TikTok’un basit kullanıcı gizlilik ve güvenlik önlemleri bu şekilde sıralanabilir. Bunları mutlaka gözden geçirin. Eğer çocuğunuz uygulamayı kullanıyorsa şifresini siz bilin ve ekran kullanma süresini belirleyin. Yorumları filtreleyin ve de herkesin takip etmesine izin vermeyin.